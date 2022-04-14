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Тіна Кароль, Юлія Саніна, Катерина Павленко та Надя Дорофєєва виступили на стадіоні у Варшаві

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Катерина Павленко, Юлія Саніна, Тіна Кароль та Надя Дорофєєва виступили у варшаві, благодійний футбольний матч
Фото: the_hardkiss | Катерина Павленко, Юлія Саніна, Тіна Кароль та Надя Дорофєєва

Українські артистки виступили в межах благодійного концерту.

Українські співачки Тіна Кароль, Юлія Саніна, Катерина Павленко та Надя Дорофєєва відвідали благодійний матч "Динамо" на Stadion Legii у Варшаві. Це перший поєдинок із серії благодійних заходів, мета яких — збір коштів на підтримку України. Фото та відео з матчу поширюються в соцмережах.

Між матчем українські артистки виступили на сцені та заспівали кілька своїх пісень. Зокрема всі четверо виконали пісню "Вільна". Надя Дорофєєва зі свого боку заспівала гімн Українських січових стрільців "Ой у лузі червона калина", який уже став флешмобом у мережі та посідає перші місця у світових чартах, та інші пісні.

Виступ Наді Дорофєєвої на стадіоні у Варшаві

Усі зібрані за матч і трансляцію кошти підуть на допомогу Україні.

Українські співачки заспівали на стадіоні у Варшаві

"Благодійний дружній матч українського Динамо приніс учора перемогу Україні. Дух єдності на підтримку українського народу панував на стадіоні впродовж всієї гри. Україна була, є і буде країною-переможцем. Дякую усім, хто вчора долучився до підтримки України! #standwithUkraine", — зазначила під серією фото українська співачка Тіна Кароль.

Тіна Кароль поділилася знімками з благодійного матчу у Варшаві

Нагадаємо, Тіна Кароль зібрала понад два мільйони гривень для Дніпровської лікарні.

Також Фокус писав про благодійний концерт у Бірмінгемі, де виступили Ед Ширан, Каміла Кабельйо й інші світові знаменитості. Гроші з виступу пішли на допомогу Україні.