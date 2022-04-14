Тіна Кароль, Юлія Саніна, Катерина Павленко та Надя Дорофєєва виступили на стадіоні у Варшаві

Українські артистки виступили в межах благодійного концерту.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Українські співачки Тіна Кароль, Юлія Саніна, Катерина Павленко та Надя Дорофєєва відвідали благодійний матч "Динамо" на Stadion Legii у Варшаві. Це перший поєдинок із серії благодійних заходів, мета яких — збір коштів на підтримку України. Фото та відео з матчу поширюються в соцмережах.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Між матчем українські артистки виступили на сцені та заспівали кілька своїх пісень. Зокрема всі четверо виконали пісню "Вільна". Надя Дорофєєва зі свого боку заспівала гімн Українських січових стрільців "Ой у лузі червона калина", який уже став флешмобом у мережі та посідає перші місця у світових чартах, та інші пісні.

[ + – ] Виступ Наді Дорофєєвої на стадіоні у Варшаві

Усі зібрані за матч і трансляцію кошти підуть на допомогу Україні.

[ + – ] Українські співачки заспівали на стадіоні у Варшаві

"Благодійний дружній матч українського Динамо приніс учора перемогу Україні. Дух єдності на підтримку українського народу панував на стадіоні впродовж всієї гри. Україна була, є і буде країною-переможцем. Дякую усім, хто вчора долучився до підтримки України! #standwithUkraine", — зазначила під серією фото українська співачка Тіна Кароль.

[ + – ] Тіна Кароль поділилася знімками з благодійного матчу у Варшаві

Нагадаємо, Тіна Кароль зібрала понад два мільйони гривень для Дніпровської лікарні.

Також Фокус писав про благодійний концерт у Бірмінгемі, де виступили Ед Ширан, Каміла Кабельйо й інші світові знаменитості. Гроші з виступу пішли на допомогу Україні.