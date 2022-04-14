Тина Кароль, Юлия Санина и Надя Дорофеева выступили на стадионе в Варшаве
Украинские артистки выступили в рамках благотворительного концерта.
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Украинские певицы Тина Кароль, Юлия Санина, Екатерина Павленко и Надя Дорофеева посетили благотворительный матч "Динамо" на Stadion Legii в Варшаве. Это первый поединок из серии благотворительных мероприятий, цель которых – сбор средств на поддержку Украины. Фото и видео с матча распространяются в соцсетях.
Между матчем украинские артистки выступили на сцене и спели несколько своих песен. В частности, все четверо исполнили песню "Вільна". Надя Дорофеева в свою очередь спела гимн Украинских сечевых стрелков "Ой у лузі червона калина", который уже стал флешмобом в Сети и занимает первые места в мировых чартах, и другие песни.
Все собранные за матч и трансляцию средства пойдут на помощь Украине.
"Благотворительный дружеский матч украинского Динамо принес вчера победу Украине. Дух единства в поддержку украинского народа царил на стадионе на протяжении всей игры. Украина была, есть и будет страной-победителем. Спасибо всем, кто вчера присоединился к поддержке Украины! #standwithUkraine", — отметила под серией фото украинская певица Тина Кароль.
Напомним, Тина Кароль собрала более двух миллионов гривен для Днепровской больницы.
Также Фокус писал о благотворительном концерте в Бирмингеме, где выступили Эд Ширан, Камила Кабельо и другие мировые знаменитости. Деньги с выступления пошли на помощь Украине.