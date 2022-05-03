Надя Дорофєєва показала обличчя українців, які побачили Анджеліну Джолі у Львові

Українська артистка виїхала за кордон після початку повномасштабної війни в Україні.

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32-річна українська співачка Надя Дорофєєва показала обличчя всіх українців, котрі побачили Анджеліну Джолі у Львові. Знімком вона поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 5 млн підписників.

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"Обличчя всіх українців, які побачили Джолі у Львові", – написала вона під фото, на якому загадково посміхається та позує на фоні стіни в сірій спортивній кофт, вільних чорних штанах та кросівках.

Також до публікації артистка додала кілька фото голлівудської знаменитості у львівській кав'ярні.

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Надя Дорофєєва виїхала з України після початку повномасштабної війни з боку Росії. Співачка проводить благодійні концерти на допомогу Україні та веде активну інформаційну війну в соцмережах.

Нагадаємо, 30 квітня 2022 року до Львова приїхала Анджеліна Джолі з власної волі, а не як посол ООН. Акторка поспілкувалася з українцями, котрі втекли від війни та сама ховалася у бомбосховищі під час повітряної тривоги у місті.

Тим часом Надя Дорофєєва була помічена на вулицях Барселони з новим коханим. Свого часу колишнє подружжя Дантес-Дорофєєва дружили родинами з парою Кацуріних, проте практично в один день вони оголосили про своє розставання.