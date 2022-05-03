Надя Дорофеева показала лицо украинцев, увидевших Анджелину Джоли во Львове

Украинская артистка уехала за границу после начала полномасштабной войны в Украине.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

32-летняя украинская певица Надя Дорофеева показала лицо всех украинцев, увидевших Анджелину Джоли во Львове. Снимком она поделилась на своей Instagram-странице с более чем 5 млн подписчиков.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Лицо всех украинцев, которые увидели Джоли во Львове", — написала она под фото, на котором загадочно улыбается и позирует на фоне стены в серой спортивной кофте, свободных черных брюках и кроссовках.

Также к публикации артистка добавила несколько фото голливудской знаменитости во львовском кафе.

[ + – ] Надя Дорофеева показывает лицо украинцев, которые успели увидеть вживую Анджелину Джоли

Надя Дорофеева уехала из Украины после начала полномасштабной войны со стороны России. Певица проводит благотворительные концерты в помощь Украине и ведет активную информационную войну в соцсетях.

Напомним, 30 апреля 2022 во Львов приехала Анджелина Джоли по собственной воле, а не как посол ООН. Актриса пообщалась с убежавшими от войны украинцами и сама скрывалась в бомбоубежище во время воздушной тревоги в городе.

Тем временем Надя Дорофеева была замечена на улицах Барселоны с новым возлюбленным — киевским ресторатором Мишей Кацуриным. В свое время бывшие супруги Дантес-Дорофеева дружили семьями с парой Кацуриных, однако практически в один день они объявили о своем расставании.