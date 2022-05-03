UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Надя Дорофеева показала лицо украинцев, увидевших Анджелину Джоли во Львове

1524
Надя Дорофеева, Надя Дорофеева за границей, Анджелина Джоли во Львове, где сейчас Надя Дорофеева
Фото: nadyadorofeeva | Надя Дорофеева

Украинская артистка уехала за границу после начала полномасштабной войны в Украине.

32-летняя украинская певица Надя Дорофеева показала лицо всех украинцев, увидевших Анджелину Джоли во Львове. Снимком она поделилась на своей Instagram-странице с более чем 5 млн подписчиков.

"Лицо всех украинцев, которые увидели Джоли во Львове", — написала она под фото, на котором загадочно улыбается и позирует на фоне стены в серой спортивной кофте, свободных черных брюках и кроссовках.

Также к публикации артистка добавила несколько фото голливудской знаменитости во львовском кафе.

Надя Дорофеева показывает лицо украинцев, которые успели увидеть вживую Анджелину Джоли

Надя Дорофеева уехала из Украины после начала полномасштабной войны со стороны России. Певица проводит благотворительные концерты в помощь Украине и ведет активную информационную войну в соцсетях.

Напомним, 30 апреля 2022 во Львов приехала Анджелина Джоли по собственной воле, а не как посол ООН. Актриса пообщалась с убежавшими от войны украинцами и сама скрывалась в бомбоубежище во время воздушной тревоги в городе.

Тем временем Надя Дорофеева была замечена на улицах Барселоны с новым возлюбленным — киевским ресторатором Мишей Кацуриным. В свое время бывшие супруги Дантес-Дорофеева дружили семьями с парой Кацуриных, однако практически в один день они объявили о своем расставании.