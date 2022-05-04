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Надя Дорофеева похвасталась тем, сколько денег смогла собрать на благотворительных концертах

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Фото: theukrainians.org | Надя Дорофеева

Артистка активно выступает на благотворительных концертах за границей в помощь Украине.

Украинская певица Надя Дорофеева похвасталась тем, сколько денег ей удалось собрать, благодаря благотворительным выступлениям перед матчами ФК "Динамо" Киев за границей. О сумме сбора сообщил соорганизатор благотворительного тура киевского "Динамо" Максим Радуцкий.

По словам ресторатора, с помощью благотворительных матчей "Динамо" Киев, стартовавших 12 апреля 2022 года в Варшаве, удалось собрать более 22 миллионов гривен.

Эту же информацию перепостила на свою страницу и Надя Дорофеева, активно выступающая перед футбольными матчами за рубежом.

В рамках благотворительного тура киевского "Динамо" удалось собрать более 22 миллионов гривен

"Результат нашей работы за апрель! И он тоже промежуточный! Теперь я знаю, как выглядит суперкоманда: футбольная, шоу бизнесовая, режиссерская, телевизионная. И это мы. А мы продолжаем. В мае еще много дней", — отметил Максим Радуцкий на своей Instagram-странице.

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Украинские звезды выступают перед матчами киевского "Динамо"
Фото: the_hardkiss

Напомним, Надя Дорофеева показала лицо украинцев, которым удалось встретить во Львове голливудскую актрису Анджелину Джоли.

Также Фокус писал о благотворительных выступлениях украинских звезд перед футбольными матчами в Варшаве. Кроме Нади Дорофеевой, для зрителей пели Тина Кароль, Юлия Санина и Екатерина Павленко.