Не Надя. Позитив записав пісню-подяку з Мішель Андраде та Аліною Паш (відео)

Нова пісня присвячена всім захисникам та захисницям України.

Українські артисти Олексій Загородній (Позитив), Аліна Паш та Мішель Андраде представили спільну пісню-подяку "Перед світанком". Кліп на свіжий трек розміщений на YouTube.

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"Присвячується всім захисникам і захисницям України", — зазначено на початку відео.

У пісні українські артисти обіцяють, що перед світанком завжди темно, то ж на українців чекають тільки найкращі часи.

[ + – ] Українські артисти представили нову пісню

"POSITIFF, Michelle Andrade і Alina Pash об’єдналися у пісні-подяці непереможним українським героям, які борються за свою Батьківщину", — зазначено в описі до нового кліпу.

У відео україно-болівійська співачка Мішель Андраде постала в білосніжному образі, який складався з топу та вільних штанів. Тим часом Аліна Паш продемонструвала світлий образ з етнічними мотивами. Артистка приміряла вишиванку, білі штани та капелюха з широкими крисами. Доповнили лук численні стрічки та намисто.

"Не зупинять нас агресори жодні. Бо ми бачимо завтра вже сьогодні", — співає Олексій Загородній, колишній учасник гурту "Время и Стекло".

Зазначимо, що новий дует є доволі цікавим, адже Мішель має болівійське коріння, Аліна — представниця Закарпаття, а Олексій — корінний киянин.

"Хоч за стилем ми абсолютно різні артисти, за духом дуже зійшлися. А результат ви можете оцінити вже зараз ✌🏻", — прокоментував новий дует Завгородній.

Нагадаємо, Позитив натякнув на возз'єднання з Надею Дорофєєвою у добре відомому гурті. Фанати очікували їхню спільну пісню 24 червня 2022, проте співак випустив трек з Аліною Паш та Мішель Андраде.

Також Фокус писав про нову пісню ексколеги Олексія Наді Дорофєєвої. Співачка разом з Артемом Пивоваровим переспівала слова українського класика Тараса Шевченка.