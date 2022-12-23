"За одним столом". Дантес, Монатик, Бабкін та KAZKA випустили новорічний фіт (відео)

Дмитро Монатик зізнався, що це найнесподіваніший музичний фіт у його творчості.

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Популярні українські артисти зібралися разом, аби заспівати новорічну пісню для українців.

Дмитро Монатик, Володимир Дантес, Сергій Бабкін, Аліна Паш, гурт Kazka та Roxolana виконали композицію "За одним столом". Саме ці зірки сцени брали участь у благодійному турі "ART Оборона" на підтримку України.

Ідея музичного експерименту народилася, коли Дмитро Монатик уперше почув демо-версію композиції, автором якої виступив Богдан Купер – один із переможців творчої ініціативи, запущеної MONATIK CORPORATION на початку війни, щоб власними фінансовими грантами підтримувати молодих талановитих українців.

"Ми завжди любили Різдво за те, що воно об’єднувало коханих та рідних людей за одним столом. Саме тому напередодні цього свята народилася ідея зібрати за один пісенний стіл класних талановитих особистостей, яких я дуже люблю та поважаю. Найнесподіваніший музичний фіт, над яким я колись працював у своєму житті", — зазначив український співак.

[ + – ] "За одним столом"

Нагадаємо, Володимир Дантес випустив пісню українською та закликав не боятися переходу на іншу мову.

Також Фокус писав про пісню-подяку воїнам України, яку виконали Олексій Завгородній, Аліна Паш та Мішель Андраде.