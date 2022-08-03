Сергей Бабкин объяснил, почему не планирует возвращаться в Украину во время войны

Артист находится в Германии вместе с супругой и тремя детьми.

Популярный украинский исполнитель Сергей Бабкин не собирается возвращаться в Украину в ближайшее время. Об этом он рассказал в интервью Славе Демину на YouTube. Артист признался, что находится с женой и тремя детьми в Германии. По словам Бабкина, в первые дни полномасштабной войны в Украине он с семьей скрывался от обстрелов в Харькове в подвале соседей, после чего уехал в Днепр, а затем за границу.

В интервью артист отметил, что не видит смысла возвращаться в Украину, пока его родной город подвергается регулярным обстрелам.

"Я могу приехать. И что? Просто, чтобы кто-то обрадовался, что я приехал? Для себя? А что для себя? Я по жизни не люблю для себя. Все, что я делаю – это не для себя. Мне многое не нужно. Хочется всегда кого осчастливить, кому помочь. Для кого-то, а не для себя", – объяснил Бабкин.

Артист отметил, что не рассматривает переезд в Киев, поскольку жизнь в столице с тремя детьми требует определенных затрат. Придется снимать жилье, а денег на это нет. Музыканты во время войны не могут зарабатывать на своем профессиональном поприще. Большинство тех, кто остался в стране, дают благотворительные концерты.

"Если бы мы жили в Киеве, может, мы уже вернулись бы. Я буду тратить деньги, чтобы снимать жилье на продукты. А где я буду их зарабатывать? Давать благотворительные концерты? Может играть концерты в Киеве? Нет. Это можно делать здесь", — сказал Сергей.

В Германии, по словам Бабкина, его семья получает социальную помощь: 410 евро на взрослого человека.

Поклонники артиста сильно разочаровались в своем кумире. В комментариях под видео они оставляли не лестные комментарии о выборе знаменитости. По мнению украинцев, артисту стоило оставаться в стране и давать благотворительные концерты.

Фокус ранее писал о том, что многие украинские знаменитости, кто уехал за границу, постепенно возвращаются домой. Недавно в Киев приехал MONATIK. Война застала артиста в Барселоне, где он отдыхал вместе с семьей. Несколько месяцев с начала трагических событий в Украине, музыкант выступал с благотворительными концертами в Европе.