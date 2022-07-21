Monatik вернулся в Украину и сыграл первый концерт дома с начала войны

Война застала артиста в Барселоне, где он отдыхал с семьей.

Несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну в Украине, которую развязала Россия, домой возвращаются все больше украинских звезд. Недавно о своем прибытии сообщили Ксения Мишина, Оля Полякова, KAZKA, MamaRika, Илона Гвоздева.

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На днях решение вернуться в Украину принял Дима Монатик. Сразу по приезду домой он выступил на станции метро "Майдан Незалежності", где исполнил свои знаковые хиты, а также композиции, написанные после начала полномасштабной войны 24 февраля. Среди них From U to z, "Ми вистоїмо", "ART Оборона", "Пригорни", "Так і буде". Об этом артист сообщил у себя Instagram.

"Невероятный концерт прошел в киевском метро. Родные люди. Родной Киев. Когда сердца поют в унисон. Вчера мы выступали для военных и их семей, волонтеров, медиков и всех, кто держит оборону Украины на всех фронтах! Благодарю всех и лично каждого, кто пришел. Мы выстоим!!! Все будет Украина!!" — написал Monatik у себя в соцсетях.

Как известно, война застала артиста в Барселоне, где он отдыхал вместе с семьей. Monatik активно выступал с благотворительными концертами в Европе, поддерживая страну в тяжелый час.

Напомним, недавно о своем возвращении в Украину сообщила Оля Полякова. В апреле 2022 знаменитость уехала во Францию вместе со своими двумя дочками — Машей и Алисой. Полякову приняла ее хорошая подруга — российская журналистка и блогер Ника Белоцерковская. Вместе они некоторое время находились на вилле на Лазурном побережье. По возвращении домой Оля Полякова рассказала, что выстояла огромную очередь на границе, так как многие люди, несмотря на продолжающуюся войну и обстрелы городов, едут к себе домой.

Ранее Фокус также писал о том, что оскароносный актер и продюсер Шон Пенн вернулся в Украину, чтобы продолжить снимать документальный фильм о войне Украины с Россией. Знаменитость намерен посетить Бучу и Ирпень, которые были оккупированы ВС РФ, пообщаться с местными жителями, пережившими оккупацию и своими глазами увидить свидетельства зверств российской армии.