Monatik повернувся в Україну та зіграв перший концерт удома з початку війни

Війна застала артиста в Барселоні, де він відпочивав із родиною.

Попри повномасштабну розв'язану Росією війну, що триває в Україні, додому повертається все більше українських зірок. Нещодавно про своє прибуття повідомили Ксенія Мішина, Оля Полякова, KAZKA, MamaRika, Ілона Гвоздьова.

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Днями рішення повернутися в Україну прийняв Діма Монатик. Відразу після приїзду додому він виступив на станції метро "Майдан Незалежності", де виконав свої знакові хіти, а також композиції, написані після початку повномасштабної війни 24 лютого. Серед них From U to z, "Ми вистоїмо", "ART Оборона", "Пригорни", "Так і буде". Про це артист повідомив у себе в Instagram.

"Неймовірний концерт пройшов у київському метро. Рідні люди. Рідний Київ. Коли серця співають в унісон. Учора ми виступали для військових та їхніх сімей, волонтерів, медиків та всіх, хто тримає оборону України на всіх фронтах! Дякую всім і особисто кожному, хто прийшов. Ми вистоїмо!!! Все буде Україна!!" — написав Monatik в себе в соцмережах.

Як відомо, війна застала артиста у Барселоні, де він відпочивав разом із сім'єю. Monatik активно виступав із благодійними концертами в Європі, підтримуючи країну у важку годину.

Нагадаємо, нещодавно про своє повернення до України повідомила Оля Полякова. У квітні 2022 року знаменитість поїхала до Франції разом зі своїми двома доньками — Машею та Алісою. Полякову прийняла її хороша подруга — російська журналістка та блогерка Ніка Білоцерківська. Разом вони деякий час перебували на віллі на Лазурному узбережжі. Після повернення додому Оля Полякова розповіла, що вистояла величезну чергу на кордоні, оскільки багато людей, попри війну та обстріли міст, що триває, їдуть до себе додому.

Раніше Фокус також писав, що оскароносний актор і продюсер Шон Пенн повернувся в Україну, щоб продовжити знімати документальний фільм про війну України з Росією. Знаменитість має намір відвідати Бучу та Ірпінь, які були окуповані ЗС РФ, поспілкуватися з місцевими жителями, які пережили окупацію та на власні очі побачити свідчення звірств російської армії.