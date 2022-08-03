Сергій Бабкін пояснив, чому не планує повертатися в Україну під час війни

Артист перебуває в Німеччині разом із дружиною та трьома дітьми.

Популярний український виконавець Сергій Бабкін не збирається повертатися в Україну найближчим часом. Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну на YouTube. Артист зізнався, що перебуває з дружиною та трьома дітьми в Німеччині. За словами Бабкіна, у перші дні повномасштабної війни в Україні він із сім'єю ховався від обстрілів у Харкові у підвалі сусідів, після чого поїхав до Дніпра, а потім за кордон.

В інтерв'ю артист зазначив, що не бачить сенсу повертатися в Україну, поки його рідне місто зазнає регулярних обстрілів.

"Я можу приїхати. І що? Просто, щоб хтось зрадів, що я приїхав? Для себе? А що для себе? Я по життю не люблю для себе. Все, що я роблю — це не для себе. Мені багато не потрібно. Хочеться завжди когось ощасливити, комусь допомогти. Для когось, а не для себе", — пояснив Бабкін.

Артист зазначив, що не розглядає переїзд до Києва, оскільки життя у столиці із трьома дітьми потребує певних витрат. Доведеться винаймати житло, а грошей на це немає. Музиканти під час війни не можуть заробляти на своїй професійній ниві. Більшість тих, хто залишився у країні, дають благодійні концерти.

"Якби ми жили в Києві, може, ми вже повернулися б. Я витрачатиму гроші, щоб знімати житло на продукти. А де я їх зароблятиму? Даватиму благодійні концерти? Може грати концерти в Києві? Ні. Це можна робити тут", — сказав Сергій.

У Німеччині, за словами Бабкіна, його родина отримує соціальну допомогу: 410 євро на дорослу людину.

Шанувальники артиста дуже розчарувалися у своєму кумирі. У коментарях під відео вони залишали не втішні коментарі про вибір знаменитості. На думку українців, артистові варто було залишатися в країні та давати благодійні концерти.

Фокус раніше писав про те, що багато українських знаменитостей, хто виїхав за кордон, поступово повертаються додому. Нещодавно до Києва приїхав MONATIK. Війна застала артиста у Барселоні, де він відпочивав разом із сім'єю. Кілька місяців від початку трагічних подій в Україні, музикант виступав із благодійними концертами в Європі.