"Все пошло немножко не по плану", - Бабкин рассказал о своей операции на глазах (видео)

Музыкант рассказал про еще одну предстоящую операцию, но отметил, что они "движутся в правильном направлении".

Известный харьковский музыкант Сергей Бабкин, комментируя программе "Сніданок" на телеканале ТСН свою недавнюю операцию на глазах, отметил, что "все пошло немножко не по плану".

"Мы думали в один присест сделать операцию двух глаз, но так как левый глаз… Там ситуация сложнее, нежели с правым, поэтому врач решил сделать операцию на левый глаз. И через две недели нужно будет снова вернуться. Он посмотрит на состояние глаза и, если все будет в порядке, он сделает операцию на правый глаз", — рассказал Бабкин.

Впрочем, музыкант отметил, что они "движутся в правильном направлении".

[ + – ] Бабкин рассказывает об операции с 2:32

Напомним, у музыканта диагностировали редкое заболевание глаз, из-за чего он потерял более 70% центрального зрения. По словам врачей, подобное встречается "раз на миллион". В Украине для лечения такого заболевания нет необходимого оборудования, однако харьковские врачи помогли певцу выйти на австрийскую клинику, где и будет проведена операция.

Жена исполнителя, Снежана Бабкина, рассказала, что вирус, поразивший зрение Сергея, сперва атаковал почки: "Вирус поразил почки и дал осложнение на глаза. Почки – это такой тихий орган, который до последнего молчит, до последнего терпит, но в любой момент может произойти такой выплеск – осложнения".

Первую операцию провели 5 февраля. Вторую планируется сделать 18-19 февраля.

Напомним, летом 2020 года Сергей Бабкин дал интервью изданию Фокус, в котором рассказал о феномене группы 5ʼNizza, истории суперхита "Солдат" и многом другом.