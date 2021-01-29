Жена Сергея Бабкина назвала причину, по которой певец теряет зрение

Помочь певцу сохранить глаза могут только за рубежом, куда он отправится 1 февраля.

Прежде, чем установить причину редкой болезни, артисту понадобились долгие обследования у харьковских и столичных врачей, рассказала в сториз своего Instagram супруга певца Снежана Бабкина.

Оказалось, что опасная инфекция сначала атаковала совершенно другие органы.

"Вирус поразил почки и дал осложнение на глаза. Мы поехали к лучшему инфекционисту, сдали все анализы. Почки – это такой тихий орган, который до последнего молчит, до последнего терпит, но в любой момент может произойти такой выплеск – осложнения", – сообщила она.

Снежана также посоветовала тем, кому за 30, следить за здоровьем и раз в год делать "очистку" почек чтобы избежать подобных ситуаций.

На Facebook-странице Сергея Бабкина сообщается, что сейчас он готовится к операции в столице Австрии Вене. Он полетит туда 1 февраля, а уже 4-го пройдет полное обследование. Сама операция назначена на 5 февраля.

Напомним, у музыканта диагностировали редкое заболевание глаз, из-за чего он потерял уже 70% центрального зрения. По словам врачей, подобное встречается "раз на миллион".

В Украине для лечения такого заболевания нет необходимого оборудования, однако харьковские врачи помогли певцу выйти на австрийскую клинику, где и будет проведена операция.

В августе прошлого года супруги Бабкины переболели коронавирусом.