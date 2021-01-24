Певец Сергей Бабкин теряет зрение. Он будет лечиться в Австрии

Бабкин сообщил, что у него обнаружили редкое заболевание глаз, из-за которого он уже потерял 70% центрального зрения.

24 января харьковский певец и музыкант Сергей Бабкин на своей странице в Facebook рассказал: неделю назад ему сообщили о том, что у него крайне редкое заболевание глаз, которое "встречается раз на миллион".

"Врач сказал так: воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет, Вы слепните, Сергей. Счет идет на дни", — написал Бабкин.

По словам музыканта, необходимого для его лечения оборудования в Украине и странах СНГ нет, однако благодаря помощи харьковский врачей удалось найти клинику в Австрии, которая согласилась его принять. Бабкин рассказал, что на текущий момент они занимаются организацией поездки, что в карантинное время крайне тяжело.

"Операция запланирована на 5 февраля. Теперь осталось только успешно добраться в Вену и миновать десятидневный карантин, так как зрение не даёт мне много времени", — написал певец.

За новостями касательно его лечения музыкант предложил следить на Instagram-странице его жены Снежаны.

Напомним, летом 2020 года Сергей Бабкин дал интервью изданию Фокус, в котором рассказал о феномене группы 5ʼNizza, истории суперхита "Солдат" и многом другом. Тогда же Фокус общался с ним и его напарником Андреем Запорожцем по поводу 20-летия группы и их дальнейших планов.