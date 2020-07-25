20 лет 5’Nizza. Сергей Бабкин — о знакомстве с Саном, распаде группы и заговоре жен
20 лет самой популярной русскоязычной рок-группе Украины. К этим харьковчанам можно по-разному относиться — любить или оставаться равнодушным, но нет ни одного человека на постсоветском пространстве, который бы не знал их хит "Солдат". Фокус поговорил с Сергеем Бабкиным о феномене 5'Nizza и истории их суперхита
Эта цифра ошеломила вас — 20 лет 5’Nizza?
— Конечно, я прекрасно осознаю, что 5’Nizza 20 лет, но не ощущаю прошедшего времени. По отдельности с Андреем мы не 5’Nizza. 5’Nizza — когда мы вместе. Тогда мне снова двадцать. Когда концерт 5’Nizza, время для меня исчезает. У Андрея наверняка будет противоположное мнение. Мы абсолютные антиподы. Но когда вместе, то снова становимся взбалмошными, подкалывающими друг друга, ироничными. Я больше себя ни с кем так не чувствую. Конечно, с годами появляются правильные, трезвые размышления, от которых хочется бежать (смеется).
Как родилось название группы?
— Просто был день пятница. Мы мы были в гостях у нашей общей подруги, поэтессы Галины Давыдовой. Почему-то оба пришли в красных кофтах. У нас было классное настроение. Рассказали ей, что придумываем название группы. Она предложила "Красная пятница". Прикольно! По дороге домой я решил убрать "красная", так как была такая группа — "Красная плесень". А Андрей на утро придумал написание 5’Nizza с пятеркой.
С Андреем вы познакомились в лицее искусств. Как это произошло?
— Я перешел в лицей искусств, чтобы закончить 10-й и 11-й классы. Часто играл на гитаре в коридоре школы, на ступеньках лестницы возле столовой. Там был класс с гитарами. Мне разрешали брать инструмент. Андрей увидел, как я играю, подошел: "А ну еще сыграй". Он тут же что-то стал подпевать. Потом мы стали играть на школьных праздниках, потом — во дворах для друзей, затем появились квартирники. Аудитория продолжала увеличиваться. Однажды мы оказались на фестивале "КаZантип" — и пошло-поехало!
Мне кажется, что, когда вы вдвоем, у вас появляется какое-то третье состояние — между вами возникает 5’Nizza, словно девушка-фея.
— Совершенно верно. Это химия. Абсолютно разные люди, с разными вкусами, музыкальными в том числе. Разная жизнь у нас. Но смешиваемся, как в коктейле пиво с мартини.
Расскажите историю появления суперхита "Солдат".
— Это конкретная история. В армии я не был. Работал в Харьковском государственном театре русской драмы имени Пушкина. Когда пришло время идти в армию, директор понял, что не хочет, чтобы туда отправился его молодой и перспективный актер. Он позвонил генералу, который ведал вопросами призыва. Я играл тогда в популярном спектакле "Моя парижанка". "Я перезвоню", — ответил генерал. А жена его оказалась театралкой. Он перезванивает: "Я спросил жену, знает ли она такого актера — Сережу Бабкина, а она ответила: "Если отправишь Сережу в армию — я от тебя уйду!" Так я и остался. Это при том, что у меня отец — подполковник в отставке, а брат — майор. Но вернемся в театр имени Пушкина.
"Мы встретились и сразу сочинили песню. На следующий день — вторую. На третий — третью. Но в альбом «КУ» вошла где-то пятая песня, она была уже сильная, не притирочная"
Там работал народный артист Украины Борис Моисеевич Табаровский. Невероятный актер. Спокойный, доброжелательный, никогда никому ничего не доказывал, но всегда был готов помочь, если нужно. Он фронтовик, прошел войну, и если что — ответить мог мощно. У него были огромные мешки под глазами, прямо налитые. Я как-то шел домой и размышлял на эту тему. Вдруг мне пришла в голову мысль, почему у него такие мешки: "Он же не спал пять лет. Все правильно!" И пошла строчка: "Я — солдат, я не спал пять лет, и у меня под глазами мешки..." Так появилось начало. На следующий день прибегаю к Андрюхе — показал ему. Сразу возник ритм регги. Хотя ни я, ни Андрей вообще не увлекались регги-культурой. Да, Сан слушал всегда "черную музыку" — соул, фанк, джаз, хип-хоп. А я любил отечественную — "Браво", "Чиж и Ко", Высоцкого. Андрюха подхватывает — слово за слово. О! Класс! Мы за день ее сочинили. Слово "Комбат" появилось неслучайно, в то время часто звучала из каждого чайника группа "Любэ". Их песня "Комбат" где-то в подкорке сидела и так вылезла. У нас комбат появился и в песне "Немає куль". Там поется: "Немає куль, комбат". Причем мы поем без "т" — "комба". Почти по-кубински. Она тоже вроде как о войне, но не о войне — это метафора.
Как восприняли "Солдата" ваши родственники-военные?
— Вначале никак. До тех пор, пока она не зазвучала отовсюду: по радио, по телевизору. Тогда папе и брату она понравилась: классная песня! А в нюансы содержания они не вдавались.
Они не восприняли ее иронического подтекста и антивоенной направленности?
— Нет, конечно. Никто этого не понимал. Но она звучит в более широком смысле — о нашем всеобщем дебилизме: "Мне отбили башку сапогами". Это когда нам в голову вдалбывали идеологию. Планета Шелезяка из мультика "Тайна Третьей планеты", когда все — роботы. Когда вещь зашла, мы с Андрюхой кайфовали, как бы говоря: "Как хорошо, что мы другие". Композиция получилась многоуровневая: каждый воспринимал в ней что-то свое.
Я слышал, что вы расстались в 2007-м — после того, когда у вас в стали появляться басист, ударник, клавишник и т. д. и ваш удельный вес в группе начал падать. Это так? Вы уже не были равноправными партнерами?
— Это так. Уменьшились мой градус, мое присутствие. До того я заполнял собой это пространство — играл на дудке, на барабанах, а когда все это раздали другим, я не понял, в чем прикол. Группа 5’Nizza превратилась в обыкновенный бэнд. Мы разошлись — нам это было нужно.
Вы много сделали талантливого по отдельности, но почему, когда вы воссоединились — Сан, вы и гитара, — то сразу собрали Дворец спорта? По отдельности эффект 5’Nizza не получается?
— Да, когда мы вместе — это третье состояние. Мы же собрались еще практически детьми. И когда воссоединяемся, в нас что-то вновь проявляется — то, что существует с давних пор. Может быть, мы с Андреем встречались в других жизнях?
Я читал, что произошел заговор жен — это они подталкивали вас вновь соединиться, в отличие от жен битлов, разваливавших группу?
— Да, так и было. Супруги нас подталкивали к воссоединению. Но никто из нас не хотел делать первый шаг. Я гордый, он гордый, сами по себе творим, экспериментируем. А они нам: "Да что вы такие прям неприступные, да что вы не понимаете, что вам выпало счастье встретиться?" Это так, но мы разные, нам непросто, у нас хватало болезненных стычек. Иной раз друг другу ничего не докажешь. Спорить бесполезно. Но вот однажды я вышел из кафе на Пушкинской на улицу, а мне навстречу — Андрюха. "О, привет!" — "Привет! Давно не виделись. Ты в Харькове сейчас?" Говорим, но чувствуем, энергия пошла, гудит, как в высоковольтных проводах. "Слышишь, там наши жены говорят, что, может, это… попробовать?" — "Давай". Хотя как? Столько лет. "Так я зайду к тебе чайку попить?" — говорю Андрею. — "Заходи". — "И гитарку захвачу…" Мы встретились и сразу сочинили песню. На следующий день — вторую. На третий — третью. Но в альбом "КУ" вошла где-то пятая песня, она была уже сильная, не притирочная.
Чего вам недостает из того, что есть у Андрея?
— У меня нет сдержанности, как у Андрюхи, умения быть спокойным, степенности не хватает, неспешности, несуетливости, вдумчивости, начитанности, понимания каких-то глобальных мировых проблем.
А вы за него заступались в юности?
— Было дело. Он же небольшого роста, его обидеть было несложно. Помню, кто-то его зацепил, и я дал обидчику в дыню. У Андрея меньше физической силы, выносливости — такой, чтобы мешки таскать (смеется). Ему нужно чаще отдыхать. Его интересуют глобальные проблемы, связанные с человечеством и природой. Я черпал вдохновение в отечественной культуре, он — в мировой. Мы все это помяли, утрамбовали — и получилась 5’Nizza. Мы — дополняющие друг друга вещества и энергии. Как две колбочки — одна синенькая, другая красненькая, а когда они сливаются, наступает взрывная реакция.
А эти ваши переодевания на сцене в разные образы? Андрей удивляется, когда вы заявляетесь на выступление то стариком, то женщиной.
— Да, крышесрывно получилось, когда я переоделся в женщину: платье, сережки, туфли на каблуках. Андрей воскликнул: "О нет, пожалуйста, ты в таком виде хочешь выйти на сцену?!" Просто в какой-то момент я понял, что мне нужно на себя взять роль шоу. Мои переодевания — это наше маленькое шоу. Но было, что и Андрей мне придумал неожиданный образ: "Чтобы как мужик был — такой бородатый, волосатый".
Круто! И все достали: бороду, парик. И это притом, что Андрюха примерно в одном образе, по его вещам не скажешь, что они какие-то сверхмодные, но это хорошие бренды.
А я наслаждаюсь моментами, когда во время концерта Андрюху реально прет — он носится по сцене, танцует и что-то фантастическое вытворяет с голосом: "Фан-ю-паты-кан". Говорю: "Ты можешь зафиксировать это и выдавать такое всякий раз?" Бывает у него другое настроение, и он просто стоит себе спокойно и что-то там выдает осторожненько и аккуратно.