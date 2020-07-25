20 лет и 3 альбома. Чем запомнилась харьковская группа 5'Nizza и что еще мы от нее услышим

20 лет самой популярной русскоязычной рок-группе Украины. К этим харьковчанам можно по-разному относиться — любить или оставаться равнодушным, но нет ни одного человека на постсоветском пространстве, который бы не знал их хит "Солдат". Песня отчасти звучала ёрническим ответом на пафосные военно-патриотические опусы группы "Любэ" — "Комбат" и "Давай за…" У 5’Nizza "комбат ё комбат" звучало иронично, а солдат вырисовывался совершенно антигероической личностью — "недоношенный ребенок войны". Композиция стала альтернативным антивоенным гимном нулевых. Что интересно в свете содержания этого шедевра, так это то, что у одного из двух участников группы, Сергея Бабкина, отец — подполковник, а брат — майор. А в таких медицинских подробностях песни, как "разорванный рот у комбата, потому что граната, белая вата, красная вата…", чувствуется влияние второго участника дуэта, Андрея Запорожца (SunSay), у которого отец — врач.

Это, пожалуй, самая драматичная вещь 5’Nizza. Хотя в группе два парня, такое ощущение, что между ними присутствует некий фантом девушки: неудивительно, что название группе придумала их общая подруга — харьковская поэтесса Галина Давыдова.

5’Nizza — альтернативщики, но не революционеры. Именно поэтому их песни не подхватывал народ во время Оранжевой революции и Евромайдана. Они не за внешние атрибуты перемен, а за внутренние — за то, чтобы найти опору внутри себя, когда кругом все рушится: кризисы, вранье политиков государственного масштаба, рост цен. 5’Nizza предлагает заняться собой, ведь есть друзья, свобода, природа, любовь, творчество. "Мой мир распадается на части. Ни денег, ни власти, ни славы, ни отравы. Правы травы, вы откройте двери, я свежий ветер на своей планете, я один сын, где же мое солнце". ("Ты На Ту"). "Смотри в меня, сотри себя и будь во мне" ("Нева").

Они антисистемщики: "Те или эти темные темы: деньги, идеи, игра света и тени. Душат тоннели, стены системы..." Ребята предлагают искать опору в духовном. Но тоже альтернативно: Андрей Запорожец, например, давно увлечен дзен-буддизмом. Он восприимчивый, спокойный, чуткий, обращенный к Востоку — регулярно занимается медитациями. А Бабкин — активный, импульсивный, ему до всего есть дело — направлен во вне. Сочетание этих взаимодополняющих полярностей и породило феномен 5’Nizza, которая образовалась в 2000 году. Успех шел по нарастающей, но в 2007-м группа распалась.

5’Nizza не за внешние атрибуты перемен, а за внутренние — за то, чтобы найти опору внутри себя, когда кругом всё рушится: кризисы, враньё политиков государственного масштаба, рост цен

После восьмилетнего перерыва в 2015 году Бабкин и Запорожец на "раз" собрали Дворец спорта. В такой преданности их публики есть религиозный оттенок, потому что музыканты дают установку на оптимистический выход из любой сложной ситуации. "Форма может быть любой, но хребет один. Кто не тянет за собой — неопередим" ("Самолет"). "Позвони тем, кого давно не видел, выйди за и дыши широко. Мы живем на одном большом магните — всех прости, и станет легко" ("Вверх").

Там, где 5’Nizza, там непосредственность, улыбки, вечное лето, чему способствует ямайский стиль регги, в котором преимущественно работают ребята. "Это мы, как дети, раздеты — есть с песней рассвета. В море облака и ветер бесконечно влюблены" ("Раздеты").

Когда они разбежались в 2007-м, каждый стал развивать свое творчество без поправки на личность друга и партнера по группе. SunSay выпустил 7 альбомов. Бабкин — 12. SunSay в них более дидактичен, он уже напрямую проповедует: "Наше оружие — краски, наша сила — слова. Твори, мой друг, выше, голова! Пой, читай, разгадывай тайны Вселенной. Источник неисчерпаем, материя тленна" ("Выше головы"). А Бабкин более лиричен: "Знову сумую по весні, знову сумую уві сні, досі пишу тобі пісні" ("Пробач"). Но исчезает куда-то существующая только между ними фея вечного лета — 5’Nizza. Та, которая присутствует в совместных хитах "Ямайка", "Стрела", "КУ", "Але", I Belive in You. (У группы немного песен на украинском и английском языках).

При этом каждый из участников дуэта добился отдельно большой известности. Популярности Бабкина способствовало его участие в телепроектах "Голос страны" и "Танцы со звездами". Запорожец же на Нацотборе на Евровидение-2016 порвал публику композицией Live Manifest. Одолела его только Джамала с песней "1944".

На двоих у участников дуэта 19 альбомов, а у 5’Nizza — всего три. В чем-то эти три перевешивают тоже очень талантливые и самобытные их сольные работы. В чем? Разберемся с самими музыкантами. Тем более с подачи Фокуса уже задуман тур, посвященный двадцатилетию группы. А там, глядишь, и новый альбом выпустят.

20 лет 5’Nizza. Сергей Бабкин — о знакомстве с Саном, распаде группы и заговоре жен

Третья 5'Nizza: Андрей Запорожец — об отношениях с Бабкиным и возможном возрождении группы