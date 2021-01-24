Співак Сергій Бабкін втрачає зір. Він лікуватиметься в Австрії

Бабкін повідомив, що у нього виявили рідкісне захворювання очей, через яке він уже втратив 70% центрального зору.

24 січня харківський співак і музикант Сергій Бабкін на своїй сторінці в Facebook розповів: тиждень тому йому повідомили про те, що у нього вкрай рідкісне захворювання очей, яке "зустрічається раз на мільйон".

"Лікар сказав так: запалення задньої стінки очей, відшарування сітківки, проходження рідини, 70% вашого центрального зору вже немає, ви сліпнете, Сергій. Рахунок йде на дні", — написав Бабкін.

За словами музиканта, необхідного для його лікування обладнання в Україні та країнах СНД немає, проте завдяки допомозі харківських лікарів вдалося знайти клініку в Австрії, яка погодилася його прийняти. Бабкін розповів, що зараз вони займаються організацією поїздки, що в карантинний час украй важко.

"Операція запланована на 5 лютого. Тепер залишилося тільки успішно дістатися до Відня і пройти десятиденний карантин, оскільки зір не дає мені багато часу", — написав співак.

За новинами щодо його лікування музикант запропонував стежити на Instagram-сторінці його дружини Сніжани.

Нагадаємо, влітку 2020 року Сергій Бабкін дав інтерв'ю виданню Фокус, в якому розповів про феномен групи 5'Nizza, історії суперхіта "Солдат" і багато іншого. Тоді ж Фокус спілкувався з ним і його напарником Андрієм Запорожцем з приводу 20-річчя групи і їх подальших планів.