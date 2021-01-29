Дружина Сергія Бабкіна назвала причину, через яку співак втрачає зір

Допомогти співаку зберегти очі можуть тільки за кордоном, куди він вирушить 1 лютого.

Перш ніж встановити причину рідкісної хвороби, артисту знадобилися довгі обстеження в харківських і столичних лікарів, розповіла в сторіз свого Instagram дружина співака Сніжана Бабкіна.

Виявилося, що небезпечна інфекція спочатку атакувала абсолютно інші органи.

"Вірус вразив нирки і дав ускладнення на очі. Ми поїхали до кращого інфекціоніста, здали всі аналізи. Нирки — це такий тихий орган, який до останнього мовчить, до останнього терпить, але в будь-який момент може статися такий виплеск — ускладнення", — повідомила вона.

Сніжана також порадила тим, кому за 30, стежити за здоров'ям і раз на рік робити "очищення" нирок, аби уникнути подібних ситуацій.

На Facebook-сторінці Сергія Бабкіна повідомляється, що наразі він готується до операції в столиці Австрії Відні. Він полетить туди 1 лютого, а вже 4-го пройде повне обстеження. Сама операція призначена на 5 лютого.

Нагадаємо: у музиканта діагностували рідкісне захворювання очей, через що він втратив уже 70% центрального зору. За словами лікарів, подібне захворювання зустрічається "раз на мільйон".

В Україні для лікування такого захворювання немає необхідного обладнання, проте харківські лікарі допомогли співакові вийти на австрійську клініку, де і буде проведена операція.

У серпні минулого року подружжя Бабкіних перехворіли на коронавірус.