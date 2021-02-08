"Все пішло трішки не за планом", — Бабкін розповів про свою операцію на очах (відео)

Музикант розповів про ще одну майбутню операцію, але зазначив, що вони "рухаються у правильному напрямку".

Відомий харківський музикант Сергій Бабкін, коментуючи у програмі "Сніданок" на телеканалі ТСН свою недавню операцію на очах, зазначив, що "все пішло трішки не за планом".

"Ми думали за один раз зробити операцію двох очей, але оскільки ліве око... Там ситуація складніша, ніж з правим, тому лікар вирішив зробити операцію на ліве око. І через два тижні потрібно буде знову повернутися. Він подивиться на стан очей і, якщо все буде в порядку, він зробить операцію на праве око", — розповів Бабкін.

Втім, музикант зазначив, що вони "рухаються у правильному напрямку".

[ + – ] Бабкін розповідає про операцію з 2:32

Нагадаємо, у музиканта діагностували рідкісне захворювання очей, через що він втратив більше 70% центрального зору. За словами лікарів, подібне зустрічається "раз на мільйон". В Україні для лікування такого захворювання немає необхідного обладнання, проте харківські лікарі допомогли співакові вийти на австрійську клініку, де і буде проведена операція.

Дружина виконавця, Сніжана Бабкіна, розповіла, що вірус, який вразив зір Сергія, спершу атакував нирки : "Вірус вразив нирки і дав ускладнення на очі. Нирки — це такий тихий орган, який до останнього мовчить, до останнього терпить, але в будь-який момент може статися такий виплеск — ускладнення".

Першу операцію провели 5 лютого. Другу планується зробити 18-19 лютого.

Нагадаємо, влітку 2020 року Сергій Бабкін дав інтерв'ю виданню Фокус, в якому розповів про феномен групи 5'Nizza, історії суперхіта "Солдат" та багато іншого.