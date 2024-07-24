"Спасибо, что живы": Сергей Бабкин с женой оказались в эпицентре обстрела Харькова

Супруги вернулись в родной город, где они арендовали дом на ночь. Около 5 утра 24 июля рядом прилетела российская ракета С-300.

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Украинский певец Сергей Бабкин с женой оказались в эпицентре взрыва во время обстрела россиянами Харькова 24 июля 2024 года. Об этом рассказала Снежана Бабкина.

Супруги только недавно вернулись в родной город и вместе с приятелями арендовали дом, чтобы отдохнуть. В пяти метрах от них был расположен еще один дом, который сдавали в аренду.

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"Мы с друзьями арендовали дом на ночь. На этой территории был еще один в пяти метрах от нашего. Второй дом арендовали две пары. Сегодня (24 июля — ред.) в пять утра прилетела С-300 в дом рядом. Мы проснулись от страшного звука. Полетели стекла, дым, огонь. Через 10 минут приехало много полиции, пожарные. Нам всем невероятно повезло! До сих пор шум в голове. Спасибо, что живы", — написала Снежана Бабкина.

Жена музыканта отметила, что это было утро, которое они запомнят навсегда.

Фото: скріншот Фото: скріншот Фото: скріншот

Отметим, что Сергей и Снежана Бабкины приехали на некоторое время в Харьков, чтобы выступить с концертами. После начала полномасштабной войны они проживают в Германии с детьми.

Напомним, Сергей Бабкин говорил, почему не планирует возвращаться в Украину во время войны.

Также Фокус писал о скандале с песней Сергея Бабкина "Зрада".