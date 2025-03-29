Служба в ВСУ помогла: Святослав Вакарчук показал, на чем можно заработать (фото)

Совокупный доход военнослужащего, лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука в 2024 году превысил миллион гривен. Больше всего певец заработал на военной службе — 330,7 тысяч гривен.

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Полная информация о доходах Вакарчука отражена в реестре деклараций. Лидер группы "Океан Эльзы" подал документ днем 27 марта.

Вакарчук получил 132,4 тысяч гривен зарплаты и гонораров от ООО "Суперсимметрия"

Кроме платы за службу в армии, в прошлом году он получил 132,4 тысяч гривен зарплаты и гонораров в принадлежащем ему ООО "Суперсимметрия".

Еще 200 тысяч гривен гонораров выплатило ему ООО "Сьюзи Продакшн Украина", а 243,8 тысяч гривен — Shamrock Management LLC из ОАЭ.

В декларации Вакарчука также указаны 30 тысяч гривен в качестве роялти от партии "Голос". Именно эту партию он возглавлял во время парламентских выборов 2019 года. Наличными у певца имеется 5 миллионов гривен, 175 тысяч долларов и 125 тысяч евро.

Из недвижимости у Вакарчука задекларирована квартира в Киеве площадью 68,8 кв. метров. А из ценного движимого имущества — немецкий рояль Bechstein А 160, который у него в собственности с 2013 года.

Певец владеет двумя автомобилями — Land Rover Range Rover 2018 года выпуска и Renault Laguna 2001 года выпуска. В предпоследней его декларации был также автомобиль BMW G32 640i xDrive 2018 года выпуска ценой 2,07 млн ​​гривен.

В целом совокупный доход Вакарчука в 2024 году уменьшился более чем в 10 раз в сравнении с 2023 годом. Судя по документу, тогда он заработал 12,8 млн гривен.

Напомним, в команде Вакарчука рассказали, есть ли у него статус участника боевых действий. Менеджер группы Виктория Хоменко сказала, что певец не планирует оформлять такой статус.

В октябре прошлого года сигнал воздушной тревоги в Киеве прервал концерт группы "Океан Эльзы". Святослав Вакарчук пел для фанатов в метро.