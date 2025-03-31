Голливудская звезда покинула съемки фильма из-за невыплаченной зарплаты

55-летняя британо-американская актриса Минни Драйвер уходит со съемок драмы "Ангелы в психушке", поскольку съемочной группе задолжали 600 тыс. фунтов стерлингов невыплаченной зарплаты.

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Об этом пишет The Sun со ссылкой на осведомленный источник.

Картина должна была стать режиссерским дебютом британского режиссера Роба Сорренти, и в ней, кроме Драйвер, должны были сняться Саймон Пегг, Кэтрин Уотерстон, Роуз Уильямс и Мириам Марголис. Фильм вдохновлен репортажем BBC о 50 женщинах, которые считались носителями брюшного тифа и содержались в изоляции в психиатрической больнице в Суррее в 1930-х годах.

Однако работа над проектом остановилась всего через 15 дней после начала месячных съемок из-за финансовых проблем.

"Им сказали, что им заплатят. Но это продолжается уже несколько недель, а денег нет. Минни ушла, чтобы поработать над другим фильмом. Это хаос. Терпение уже на исходе, но на самом деле у большинства членов команды оно закончилось еще несколько недель назад", – рассказал инсайдер.

В компании Keal Productions, которая стоит за проектом, сообщили, что продюсеры отчаянно пытаются собрать необходимые средства, чтобы заплатить команде и вернуть фильм в нужное русло.

По слухам, проблемы с оплатой затронули до 70 членов команды.

Сопродюсер Хизер Гринвуд и режиссер фильма Роб добавили, что они "полны решимости найти решение", уточнив, что продюсерам также не заплатили за работу.

Что касается Минни Драйвер, то она сейчас с головой окунулась в другой проект после того, как ее заметили на съемках в Ливерпуле с Джеймсом Несбиттом для последнего сериала Netflix по мотивам романа Харлана Кобена "Беги".

Актриса знаменита своей ролью в фильме "Круг друзей". За роль Скайлэр в картине "Умница Уилл Хантинг" она была номинирована на "Оскар" как лучшая актриса второго плана. В 2003-2004 годах у нее были комические роли на телевидении, она играла вместе с бывшим участником "Монти Пайтон" Джоном Клизом.

Минни Драйвер на съемках сериала "Королева змей"

Она также популярна на телевидении и имеет номинации на "Эмми" за роли в недолго просуществовавшем сериале FX "Богатые" (2007-08) и фильме Lifetime "В начало" (2014).

Ранее Фокус писал, что съемки новой части "Дневника Бриджит Джонс" приостановили из-за серьезной травмы актера.