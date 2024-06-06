Съемки новой части "Дневника Бриджит Джонс" приостановили из-за серьезной травмы актера

Имя пострадавшего актера не уточняется. Врачи диагностировали у него (или у нее) перелом кости, и теперь команда фильма вынуждена ждать выздоровления звезды.

Работа над четвертой частью "Дневника Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки" была вынуждено приостановлена после того, как один из важных актеров получил за поеделами съемочной площадки серьезную травму и попал в больницу, где врачи диагностировали перелом, пишет The Sun.

И хотя имя звезды не называется, инцидент привел к тому, что без него продюсеры не могут продолжать съемки и вынуждены ждать его выздоровления.

В последние недели съемки фильма "Без ума от мальчишки" шли полным ходом, и Рене Зеллвегер неоднократно видели на съемочных площадках в Лондоне.

"Это полная катастрофа. Все это было очень разрушительно для всего актерского состава и всех трудолюбивых сотрудников, которые были готовы к работе. Они должны были снимать некоторые из самых важных сцен фильма, а затем потерпели неудачу из-за действительно досадного несчастного случая. Съемки сцен могут начаться не раньше июля, поэтому график сильно пострадал. У них тесное окно, особенно с учетом того, что им приходится работать с загруженными дневниками звезд первой величины", – заявила команда фильма.

По словам инсайдера, следующие съемки должны были состояться в ресторане Petersham Nurseries в Ричмонде, где снималась сцена вечеринки в саду.

Четвертый фильм франшизы основан на одноименном романе, в котором Бриджит в одиночку справляется с материнством после трагической смерти Марка, которого в предыдущих картинах играл 63-летний Колин Ферт.

По сюжету, у нее завяжется роман с гораздо более молодым мужчиной по имени Рокстар, которого играет 27-летний Лео Вудалл.

Рене впервые появилась в роли Бриджит в фильме "Дневник Бриджит Джонс" 2001 года и вернулась в фильмах "Бриджит Джонс: На грани разумного" 2004 года и "Ребенок Бриджит Джонс" 2016 года.

Новая часть была официально подтверждена в прошлом месяце. Выпустит картину компания Universal Film на американской платформе Peacock в День святого Валентина 2025 года, а по всему миру фильм будет показан в кинотеатрах. Ранее команда картины обещала показать готовую ленту уже на Рождество 2024, но сроки сместились по ряду причин.

Ранее Фокус писал, что Рене Зеллвегер обручилась с известным британским телеведущим, который младше ее на 10 лет.