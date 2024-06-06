Зйомки нової частини "Щоденника Бріджит Джонс" призупинили через серйозну травму актора

Ім'я постраждалого актора не уточнюється. Лікарі діагностували в нього (або в неї) перелом кістки, і тепер команда фільму змушена чекати на одужання зірки.

Роботу над четвертою частиною "Щоденника Бріджит Джонс: Не тямитися від хлопчиська" було вимушено призупинено після того, як один із важливих акторів отримав за поїздами знімального майданчика серйозну травму і потрапив у лікарню, де лікарі діагностували перелом, пише The Sun.

І хоча ім'я зірки не називається, інцидент призвів до того, що без нього продюсери не можуть продовжувати зйомки і змушені чекати на його одужання.

Останніми тижнями зйомки фільму "Не тямитися від хлопчиська" йшли повним ходом, і Рене Зеллвегер неодноразово бачили на знімальних майданчиках у Лондоні.

"Це повна катастрофа. Все це було дуже руйнівно для всього акторського складу і всіх працьовитих співробітників, які були готові до роботи. Вони повинні були знімати деякі з найважливіших сцен фільму, а потім зазнали невдачі через дійсно прикрий нещасний випадок. Зйомки сцен можуть початися не раніше липня, тому графік сильно постраждав. У них тісне вікно, особливо з урахуванням того, що їм доводиться працювати із завантаженими щоденниками зірок першої величини", — заявила команда фільму.

За словами інсайдера, наступні зйомки мали відбутися в ресторані Petersham Nurseries у Річмонді, де знімалася сцена вечірки в саду.

Четвертий фільм франшизи заснований на однойменному романі, в якому Бріджит самотужки справляється з материнством після трагічної смерті Марка, якого в попередніх картинах грав 63-річний Колін Ферт.

За сюжетом, у неї зав'яжеться роман з набагато молодшим чоловіком на ім'я Рокстар, якого грає 27-річний Лео Вудалл.

Рене вперше з'явилася в ролі Бріджит у фільмі "Щоденник Бріджит Джонс" 2001 року і повернулася у фільмах "Бріджит Джонс: На межі розумного" 2004 року і "Дитина Бріджит Джонс" 2016 року.

Нова частина була офіційно підтверджена минулого місяця. Випустить картину компанія Universal Film на американській платформі Peacock у День святого Валентина 2025 року, а в усьому світі фільм буде показано в кінотеатрах. Раніше команда картини обіцяла показати готову стрічку вже на Різдво 2024 року, але терміни змістилися через низку причин.

Раніше Фокус писав, що Рене Зеллвегер заручилася з відомим британським телеведучим, який молодший за неї на 10 років.