Гʼю Ґрант підтвердив сумні новини щодо нової частини "Бріджит Джонс"

Четвертий фільм про Бріджит Джонс з Рене Зеллвегер у головній ролі зʼявиться на екранах на День святого Валентина 2025. Зйомки розпочнуться у травні 2024.

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63-річний англійський актор Г’ю Ґрант підтвердив деякі сумні новини для шанувальників Бріджит Джонс, коли розповів про майбутній четвертий фільм франшизи. Про це пише ЕТ.

Ґрант виконав роль Деніела Клівера в перших двох романтичних картинах: "Щоденник Бріджит Джонс" 2001 року та "Бріджит Джонс: Межі розумного" 2004 року.

Втім, актор вирішив не повертатися до фільму "Дитина Бріджит Джонс" 2016 року, через що його персонажа "вбили" в авіакатастрофі, проте газетний заголовок наприкінці картини натякнув, що Клівер насправді вижив.

Гʼю вважає, що четверта частина франшизи стане "найкращою" і вже зворушила його до сліз.

Рене Зеллвегер у фільмі про Бріджит Джонс Фото: IMDB

"Я думаю, що цей сценарій для четвертої Бріджит є найкращим з чотирьох. І, насправді, один із найкращих сценаріїв, які я читав за довгий час", — зізнався Ґрант.

Зокрема, актор підтвердив, що персонаж Коліна Ферта Марк Дарсі, який був батьком дитини Бріджит Джонс, не зʼявиться, оскільки його "вбили".

Колін Ферт з дружиною Фото: Getty Images

"Сподіваюся, ми не надто старі. Зараз я мало займаюся, у мене лише кілька сцен", — додав виконавець ролі Деніела Клівера.

Рене Зеллвегер Фото: Rupaul's Drag Race Family

Зйомки добре відомої історії розпочнуться вже у травні 2024 року. До головної ролі матері-одиначки повернеться Рене Зеллвегер. З нових акторів у фільмі зʼявляться Чіветель Еджіофор з фільму "Доктор Стрендж" і Лео Вудалл із серіалу "Білий лотос".

Режисером нової частини буде Майкл Морріс, а сценарій створить авторка серії книг Гелен Філдінг.

Нагадаємо, коли вийде фільм-продовження історії про Бріджит Джонс.

Також Фокус писав про дату початку зйомок нового фільму з Рене Зеллвегер у головній ролі.