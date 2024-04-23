Хью Грант подтвердил печальные новости о новой части "Бриджит Джонс"

Четвертый фильм о Бриджит Джонс с Рене Зеллвегер в главной роли появится на экранах в День святого Валентина 2025 года. Съемки начнутся в мае 2024 года.

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63-летний английский актер Хью Грант подтвердил некоторые печальные новости для поклонников Бриджит Джонс, когда рассказал о предстоящем четвертом фильме франшизы. Об этом пишет ЕТ.

Грант исполнил роль Дэниела Кливера в первых двух романтических картинах: "Дневник Бриджит Джонс" 2001 года и "Бриджит Джонс: Границы разумного" в 2004 году.

Впрочем, актер решил не возвращаться к фильму "Ребенок Бриджит Джонс" 2016 года, из-за чего его персонажа "убили" в авиакатастрофе, однако газетный заголовок в конце картины намекнул, что Кливер на самом деле выжил.

Хью считает, что четвертая часть франшизы станет "лучшей" и уже тронула его до слез.

Рене Зеллвегер в фильме о Бриджит Джонс Фото: IMDB

"Я думаю, что этот сценарий для четвертой Бриджит является лучшим из четырех. И, на самом деле, один из лучших сценариев, которые я читал за долгое время", — признался Грант.

В частности, актер подтвердил, что персонаж Колина Ферта Марк Дарси, который был отцом ребенка Бриджит Джонс, не появится, поскольку его "убили".

Колин Ферт с женой Фото: Getty Images

"Надеюсь, мы не слишком старые. Сейчас я мало занимаюсь, у меня всего несколько сцен", — добавил исполнитель роли Дэниела Кливера.

Рене Зеллвегер Фото: Rupaul's Drag Race Family

Съемки хорошо известной истории начнутся уже в мае 2024 года. К главной роли матери-одиночки вернется Рене Зеллвегер. Из новых актеров в фильме появятся Чиветель Эджиофор из фильма "Доктор Стрэндж" и Лео Вудалл из сериала "Белый лотос".

Режиссером новой части будет Майкл Моррис, а сценарий создаст автор серии книг Хелен Филдинг.

Напомним, когда выйдет фильм-продолжение истории о Бриджит Джонс.

Также Фокус писал о дате начала съемок нового фильма с Рене Зеллвегер в главной роли.