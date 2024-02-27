Четвертый фильм про Бриджит Джонс начнут снимать уже этой весной

Съемки популярного романтического фильма с Рене Зеллвегер, Колином Фертом и Хью Грантом начнутся в мае. Создатели обещают трагический поворот.

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Бриджит Джонс вернется на большой экран, съемки начнутся этой весной. Съемки четвертой части начнутся в мае, через 23 года после выхода первого фильма культового ромкома. Сейчас Рене встречается с телеведущим Антом Энстедом и готовится к свадьбе. Об этом пишет Independent.

Двукратная обладательница "Оскара" Рене Зеллвегер вернется к роли Бриджит Джонс.

Ожидается, что также к своим ролям вернутся Колин Ферт и Хью Грант, сыгравшие соперников Марка Дарси и Дэниела Кливера в предыдущих фильмах.

Сообщается, что фильм будет основан на романе Хелен Филдинг 2013 года "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки", в котором Бриджит Джонс показана как 51-летняя мать-одиночка с двумя детьми, путешествующая по социальным сетям и приложениям для знакомств.

Трейлер третьего фильма про Бриджит Джонс

Сообщается, что Рене Зеллвегер уже готова к съемкам и ищет дом, в котором она могла бы жить со своим партнером Антом Энстедом, пока она работает над фильмом.

Источник рассказал: "Бриджит вернулась и собирается захватить Лондон. Съемки уже запланированы, и вся съемочная группа уже на месте".

Он также сообщил, что Зеллвегер очень взволнована, потому что она обожает этого персонажа.

"Ожидается, что этой весной лихорадка Бриджит Джонс охватит Лондон", — добавил источник.

Новый фильм выйдет через восемь лет после выхода в кинотеатрах фильма "Ребенок Бриджит Джонс".

Хью Грант не появился в третьем фильме, так как считался мертвым. Но в конце фильма выяснилось, что его персонаж был найден живым после авиакатастрофы.

Неизвестно, будет ли фильм снят точно по книге, потому что там есть трагический поворот, связанный с одним из главных героев.

Первый фильм, выпущенный в 2001 году, стал кассовым хитом и, при бюджете в 26 миллионов долларов, собрал 282 миллиона долларов. В 2002 году Рене Зеллвегер за роль Бриджит Джонс была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль. Однако награду в этой категории получила Холли Берри.

К третьему фильму Рене Зеллвегер уже сделала несколько пластических операций, за что ее раскритиковали фанаты. Сама она в интервью заявила, что надо принимать себя.