Одержимая пластическими операциями Рене Зеллвегер призвала "принимать свой возраст"

53-летняя актриса изменилась до неузнаваемости, но отрицает, что меняла свою внешность

Рене Зеллвегер, звезда фильмов "Кабаре" и "Дневник Бриджит Джонс" выступила с внезапным заявлением. Она заявила, что против "омолаживающих" косметических средств. Об этом пишет Daily Mail.

"Чтобы быть яркой и красивой, вы должны принять свой возраст", — сообщила актриса и раскритиковала антивозрастную косметику. Она также отметила, что даже спустя годы после того, как вышли самые ее популярные фильмы, она "все еще востребована".

Ходили слухи, что обладательница "Оскара" сделала косметическую операцию в 2014 году, а потом еще одну, в 2016 году.

Но Рене Зеллвегер упрямо твердит, что она не обращалась к пластическим хирургам, хоть и изменилась до неузнаваемости.

[ + – ] Рене Зеллвегер несколько лет назад

Рене сообщила, что ее осенило, когда ей исполнилось 50 лет. Она раскритиковала "омолаживающие" косметические продукты за послание потребителям, "говорящее нам, что нам не нужно выглядеть на свой настоящий возраст".

"50-летие казалось совершенно новым началом без всякой чепухи, моментом, когда вы можете перестать слушать все эти голоса в своей голове и не обращать внимание на то, что от вас ожидают и стать самой собой", — призналась она.

"Удачи всем вам, сосункам, потому что вам нужно многое пережить, чтобы дожить до моего возраста, а я заслужил свою силу и голос", — сообщила актриса.

[ + – ] Рене Зеллвегер в юности

"Все эти материалы, говорящие нам, что нам не нужно выглядеть на свой настоящий возраст, предлагающие все эти кремы и весь тот мусор, который они хотят нам продать. Что это значит? Я вроде как уже не ценна, потому что мне 53? Это то, что вы говорите? Есть большая разница между тем, чтобы быть самым лучшим, самым ярким и желанием быть тем, кем вы не являетесь. Чтобы быть яркой и красивой, вы должны принять свой возраст, иначе вы живете, вечно извиняясь. И мне это не подходит", — сообщила Рене Зеллвегер.

С того времени, как Рене кардинально изменилась, она снова стала похожа на себя, хоть в ней и нелегко узнать звезду романтического фильма "Дневник Бриджит Джонс", для которого она набрала несколько килограмм.