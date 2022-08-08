Одержима пластичними операціями Рене Зеллвегер закликала "приймати свій вік"

53-річна актриса змінилася до невпізнання, але заперечує, що змінювала свою зовнішність

Рене Зеллвегер, зірка фільмів "Кабаре" та "Щоденник Бріджит Джонс" виступила з раптовою заявою. Вона заявила, що проти "омолоджувальних" косметичних засобів. Про це пише Daily Mail.

"Щоб бути яскравою та красивою, ви повинні прийняти свій вік", — повідомила актриса і розкритикувала антивікову косметику. Вона також зазначила, що навіть через роки після того, як вийшли найпопулярніші її фільми, вона "все ще популярна".

Ходили чутки, що володарка "Оскара" зробила косметичну операцію у 2014 році, а потім ще одну, у 2016 році.

Але Рене Зеллвегер уперто твердить, що вона не зверталася до пластичних хірургів, хоч і змінилася до невпізнання.

[ + – ] Рене Зеллвегер кілька років тому

Рене повідомила, що її осяяло, коли їй виповнилося 50 років. Вона розкритикувала "омолоджувальні косметичні продукти" за послання споживачам, "які говорять нам, що ми не повинні виглядати на свій справжній вік".

"50-річчя здавалося абсолютно новим початком без жодної нісенітниці, моментом, коли ви можете перестати слухати всі ці голоси у своїй голові і не звертати увагу на те, що від вас очікують і стати самою собою", — зізналася вона.

"Удачі всім вам, сосункам, тому що вам потрібно багато чого пережити, щоб дожити до мого віку, а я заслужила свою силу і голос", — повідомила актриса.

[ + – ] Рене Зеллвегер у юності

"Всі ці матеріали, які говорять нам, що нам не потрібно виглядати на свій справжній вік, що пропонують всі ці креми і все те сміття, яке вони хочуть нам продати. Що це означає? Я нібито вже не цінна, тому що мені 53? Це є велика різниця між тим, щоб бути найкращим, найяскравішим і бажанням бути тим, ким ви не є, щоб бути яскравою і красивою, ви повинні прийняти свій вік, інакше ви живете вічно вибачаючись. І мені це не підходить", — повідомила Рене Зеллвегер.

Відтоді, як Рене кардинально змінилася, вона знову стала схожа на себе, хоч у ній і нелегко упізнати зірку романтичного фільму "Щоденник Бріджит Джонс", для якого вона набрала кілька кілограм.