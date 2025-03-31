Голлівудська зірка покинула зйомки фільму через невиплачену зарплату
55-річна британо-американська акторка Мінні Драйвер йде зі зйомок драми "Ангели в психлікарні", оскільки знімальній групі заборгували 600 тис. фунтів стерлінгів невиплаченої зарплати.
Про це пише The Sun із посиланням на обізнане джерело.
Картина мала стати режисерським дебютом британського режисера Роба Сорренті, і в ній, крім Драйвер, мали знятися Саймон Пегг, Кетрін Вотерстон, Роуз Вільямс і Міріам Марголіс. Фільм натхненний репортажем BBC про 50 жінок, яких вважали носіями черевного тифу і утримували в ізоляції в психіатричній лікарні в Сурреї в 1930-х роках.
Однак робота над проєктом зупинилася лише через 15 днів після початку місячних зйомок через фінансові проблеми.
"Їм сказали, що їм заплатять. Але це триває вже кілька тижнів, а грошей немає. Мінні пішла, щоб попрацювати над іншим фільмом. Це хаос. Терпіння вже закінчується, але насправді у більшості членів команди воно закінчилося ще кілька тижнів тому", — розповів інсайдер.
У компанії Keal Productions, яка стоїть за проєктом, повідомили, що продюсери відчайдушно намагаються зібрати необхідні кошти, щоб заплатити команді і повернути фільм у потрібне русло.
З чуток, проблеми з оплатою торкнулися до 70 членів команди.
Співпродюсер Хізер Грінвуд і режисер фільму Роб додали, що вони "сповнені рішучості знайти рішення", уточнивши, що продюсерам також не заплатили за роботу.
Що стосується Мінні Драйвер, то вона зараз із головою поринула в інший проєкт після того, як її помітили на зйомках у Ліверпулі з Джеймсом Несбітом для останнього серіалу Netflix за мотивами роману Гарлана Кобена "Біжи".
Акторка знаменита своєю роллю у фільмі "Коло друзів". За роль Скайлер у стрічці "Розумник Вілл Гантінґ" вона була номінована на "Оскар" як найкраща акторка другого плану. У 2003-2004 роках у неї були комічні ролі на телебаченні, вона грала разом з колишнім учасником "Монті Пайтон" Джоном Клізом.
Вона також популярна на телебаченні і має номінації на "Еммі" за ролі в серіалі FX "Багаті" (2007-08), який проіснував недовго, і фільмі Lifetime "На початок" (2014).
Раніше Фокус писав, що зйомки нової частини "Щоденника Бріджит Джонс" призупинили через серйозну травму актора.