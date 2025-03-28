Вырастит ли минимальная зарплата в 2025 году в Украине: ответ Правительства

В 2025 году в Украине не запланировано увеличение минимальной заработной платы.

Related video

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на "Часе вопросов к правительству" в Верховной Раде Украины.

"В бюджете этого года увеличение минимальной зарплаты не предусмотрено", — отметил он.

При этом премьер отметил, что уровень минимальной зарплаты останется без изменений.

В соответствии с Законом, "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" минимальная заработная плата с 1 января 2025 года осталась на уровне 8 тысяч гривен.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.