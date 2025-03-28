Чи зросте мінімальна зарплата 2025 року в Україні: відповідь уряду

У 2025 році в Україні не заплановано збільшення мінімальної заробітної плати.

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Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на "Годині запитань до уряду" у Верховній Раді України.

"У бюджеті цього року збільшення мінімальної зарплати не передбачено", — зазначив він.

При цьому прем'єр зазначив, що рівень мінімальної зарплати залишиться без змін.

Відповідно до Закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік" мінімальна заробітна плата з 1 січня 2025 року залишилася на рівні 8 тисяч гривень.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.