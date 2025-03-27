"Ябко" и Yabluka уличили в неуплате налогов: как работает контрабанда iPhone в Украине

Две крупные сети поймали на торговле техникой без необходимых документов и фискальных чеков. Проверки налоговиков чудом увеличили официальную выручку магазинов в 10 раз. Стало известно, кто является владельцами этих брендов.

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Сети "Ябко" и Yabluka уличили в "дроблении бизнеса", которое привело к уклонению от уплаты налогов на более 286 миллионов гривен. Детали схемы 25 марта опубликовал глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.

Сети "Ябко" и Yabluka обвиняют в неуплате налогов

Две торговые сети, которые продают технику Apple имеют более 160 магазинов по стране. Проверки обнаружили, что они торговали, не выдавая фискальные чеки, а также не вели учет товаров и не имели документов о происхождении товара.

Только за выходные зафиксировали 22 случая выдачи нефискальных чеков из почти 150 контрольных закупок. Кравченко уточнил, что фактически речь идет о поддельных документах, которые лишь имитировали чеки. Кроме того, постоянное присутствие налоговиков в разы увеличило официальную выручку в магазинах.

Фото магазина "Ябко" Фото: "Ябко"

В результате 400 проверок плательщиков налоги оштрафовали на более 85 миллионов гривен. Также ГНС передали данные об искусственном разделении продаж. То есть предприниматели привлекали до 300 связанных ФЛП на упрощенной системе, удалось идентифицировать 170 таких лиц. Общий объем доходов достигает 1,72 миллиарда гривен.

"Благодаря нашим проверкам сейчас эти сети прекратили деятельность через плательщиков единого налога и работают в форме обществ с ограниченной ответственностью, находящихся на общей системе налогообложения и являются плательщиками НДС. Их выручка выросла более чем в 10 раз", — сообщил Кравченко.

Фото магазина Яблука Фото: Yabluka

Он посоветовал потребителям обращать внимание на оригинальность упаковок, наличие гарантии и чеки при покупке техники.

Руководитель ГНС не уточнял названий сетей, которых уличили в неуплате налогов. Однако в "Экономической правде" сообщили, что речь идет о "Ябко" и Yabluka.

Сети "Ябко" и Yabluka: кто владельцы

В издании dev.ua сообщили, что на "Ябко" обратили внимание еще несколько лет назад. Во Львове еще в 2021 году проводились обыски, по результатам которых изъяли сотни смартфонов и другую технику стоимостью примерно 14 миллионов гривен. Сообщалось, что предприниматели с 2019 года закупали продукцию Apple в Польше, с помощью взяток на таможне завозили ее небольшими партиями в Украину и продавали через интернет или физически за наличные.

В начале сентября 2024 года в магазинах "Ябко" также проводили обыски сотрудники Бюро экономической безопасности, а CEO Comfy обвинял эту сеть, Yabluka и "Техно Еж" в продаже нелицензионных iPhone. В октябре о серии проверок информировал нардеп Ярослав Железняк.

"Половина украинских магазинов, продающих технику Apple, не выдает фискальных чеков, а также не имеет субъекта хозяйствования (не указывает, кто является фактическим продавцом товара). При этом весь товар, как и раньше, — контрабандный", — пояснили в СМИ.

Журналисты выяснили, что согласно реестру интеллектуальной собственности ТМ "Ябко" владеет Николай Кахнич. Он — предприниматель из Николаева (Львовская область), имеет бизнес в сфере недвижимости. "Ябко" зарегистрировано как бренд ремонта техники, сеть насчитывает около 95 магазинов.

Информация из реестров Фото: dev.ua Информация из реестров Фото: dev.ua

"Интересно, что, скорее всего, Кахнич передал право собственности на бренд ООО "Интеллектуальная собственность". Им владеет адвокат Ульяна Кропивницкая. Она указана как владелица бренда, а Кахнич — как заявитель", — отметили в издании.

Кахнич имеет еще несколько ТМ, связанных с гаджетами, в том числе даже лого Apple — надкушенное яблоко. Если верить реестрам, он занимается недвижимостью и имеет консультативный бизнес по вопросам информатизации.

Информация из реестров Фото: dev.ua

Сеть YABLUKA имеет другого владельца, а под ее ТМ также работает бренд YABLOKI. Владелец — запорожский депутат и бизнесмен Артур Гатунок, который еще имеет бизнесы в сферах торговли, недвижимости, гостинично-ресторанного дела.

Ранее он позиционировал себя как основатель и владелец сети магазинов iStudio, которая также торговала продуктами Apple. В 2022 году она слилась с YABLOKI, став крупнейшей монобрендовой сетью в Украине. С сайта компании известно, что она насчитывает более 30 магазинов.

Информация из реестров Фото: dev.ua Информация из реестров Фото: dev.ua

Напомним, в Государственной регуляторной службе заявили, что постановление Кабмина о стабилизации цен на лекарственные средства не проходило согласование, как предусмотрено законом.

И Минфине прокомментировали информацию о якобы запланированном повышении налогов для ФОПов. В министерстве раскрыли предпосылки, которые нужно выполнить до увеличения налогов.