Для курьеров, таксистов и моделей OnlyFans: в Украине хотят ввести новый налог, детали

Репетиторы, продавцы, арендодатели, курьеры, таксисты и другие граждане, предоставляющие услуги и получающие доходы через онлайн-платформы, должны будут платить налог в размере 10% от дохода.

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В Украине планируют принять закон, согласно которому доход онлайн-платформ будет обложен налогами в размере 10%. Это будет касаться как украинских, так и иностранных цифровых платформ, в частности таксистов Bolt, Uklon, курьеров Glovo, репетиторов, продавцов на OLX и т.д., пишет "РБК-Украина".

Соответствующий законопроект был обнародован на сайте Министерства финансов Украины в начале марта 2025 года. Он предусматривает изменения в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты для введения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Согласно новой статье операторы онлайн-платформ, такие как OnlyFans, Glovo, Uklon, Booking, должны будут декларировать доходы водителей, курьеров, продавцов, моделей — то есть пользователей, которые получают с этих платформ заработок.

Инициированный Кабинетом министров законопроект является частью евроинтеграции и одним из условий Международного валютного фонда, отмечает адвокат Богдан Янкив. Он необходим для выполнения требований многостороннего соглашения DPI (Digital Platforms Initiative), которое предусматривает автоматический обмен налоговой информацией между странами. Среди стран-подписантов этого соглашения есть немало тех, где были созданы популярные онлайн-платформы для заработка: Bolt (Эстония), Glovo (Испания), Booking (Нидерланды), OnlyFans (Великобритания) и др.

Налоги в Украине для онлайн-платформ: сколько надо будет платить

Проектом закона предусматривается, что пользователи онлайн-платформ, которые получают с нее доход, должны будут платить в целом 10% налога: 5% на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора. К примеру, с заработанных в месяц 30 тысяч гривен нужно будет уплатить 3 тысячи гривен налога.

По словам юриста Богдана Янкива, становиться физическим лицом-предпринимателем (ФЛП) не будет смысла, потому что для них предусмотрено не 5%, а 6% налога и 1760 гривен единого социального взноса (ЕСВ). ФЛП будет выгоднее только в случае, если годовой доход будет превышать 5 миллионов гривен, потому что тогда необходимо платить полную ставку НДФЛ: 18% вместо 5%.

Законопроект предусматривает налогообложение таких видов деятельности на онлайн-платформах:

предоставление аренды недвижимости (жилой, нежилой или места для парковки);

предоставление аренды транспортных средств (автомобилей и т.д.);

личные услуги (консультации, репетиторство, ремонты);

продажа товаров через цифровые платформы.

Новые налоги будут касаться только тех, кто предоставляет услуги или продает товары через онлайн-платформы самостоятельно. Тех, кто выполняет функции сотрудника (например, работает в компании, управляющей платформой) изменения не коснутся.

Богдан Янкив отмечает, что скорее всего налоговым агентом за человека будет выступать платформа, то есть, например, Bolt будет подавать декларацию, платить налог и завершать процесс вместо человека. Человек просто "получит свою выплату и будет выполнять свою работу".

Налог для онлайн-платформ: какая будет ответственность за неуплату

По словам адвоката Богдана Янкива, уклониться от уплаты нового налога будет сложно, если в роли налогового агента будет выступать компания, потому что она не захочет рисковать своей репутацией.

"Украина будет использовать европейскую модель, адаптируя ее к своим реалиям. Однако стоит учитывать, что этим занимаются реальные люди, и некоторые нюансы могут быть замечены или не замечены. Поэтому, вероятно, будут случаи, когда кто-то не обратит внимание на нарушения, но это будет редкость", — отметил юрист.

Для самостоятельной уплаты налога нужно будет открыть специальный банковский счет, с которого проценты будут перечисляться автоматически. Если же лицо все же не уплатит налог, за первое нарушение на него будет наложен штраф 25% от суммы полученного дохода.

Напомним, 22 марта народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №11090 о повышении акцизов, согласно которому пачка сигарет подорожает на 40 гривен.

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев 21 марта заявил, что при нынешних темпах развития экономика Украины выйдет на довоенный уровень в 2034 году.