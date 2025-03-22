Пачка сигарет подорожает на 40 гривен: Зеленский подписал закон, — нардеп

На сайте Рады не указано, что президент Владимир Зеленский подписал законопроект. Однако, как утверждает Ярослав Железняк, этот факт подтвержден источниками из международных финансовых институтов и правительства.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №11090 о повышении акцизов, принятый Верховной Радой в декабре 2024 года. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Хотя официального подтверждения визирования документа нет, факт подписания подтвержден источниками из международных финансовых институтов и правительства, отмечает Железняк.

По его словам, что закон о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия должен был вступить в силу с 1 января 2025 года, и сейчас непонятно, когда начнут действовать новые правила.

Цены на табачную продукцию, отмечает депутат, должны вырасти более чем на 40 грн за пачку.

По состоянию на октябрь 2024 года средние цены на сигареты в Украине составляли:

Украинские сигареты с фильтром – 89,52 грн.

Сигареты среднего класса – 96,16 грн.

Сигареты премиум-класса – 113,7 грн.

Ставка акциза на сигареты, сигариллы и изделия для электронного нагрева (ТВЕН) в Украине составляет около 59 евро за 1000 штук. В странах ЕС этот показатель превышает 90 евро, в некоторых государствах достигая 177 евро за 1000 штук.

Напомним, в конце ноября Фокус писал об ориентировочных ценах на сигареты после принятия закона о росте акцизов на табачные изделия. Согласно приблезительным подсчетам, в 2025 году пачка сигарет будет стоить 127,4 грн, а в 2028 году — уже 173,6 грн. В текущем году рост акциза, как уверяют чиновники, дополнительно принесет государственному бюджету 27,1 млрд грн.

Заместитель гендиректора по корпоративным связям "Филип Моррис Украина" Михаил Поляков заверил, что повышение будет постепенным. Цена на сигареты будет меняться раз или два в месяц до того, как производители полностью не "переложат" увеличение акциза на потребителя.