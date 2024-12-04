Рада подняла акциз на табачные изделия: на сколько подорожает пачка сигарет

В Украине в течение четырех ближайших лет, с 2025 по 2028, будут поднимать акциз на табачные изделия, поскольку это требование вступления в ЕС. Цель повышения — достичь 90 евро за тысячу сигарет.

Верховная Рада поддержала законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые поднимут акциз на табачные изделия. В 2025 году будет возрастание на треть, а в последующие годы темпы уменьшатся. О деталях голосования в Раде народный депутат Ярослав Железняк написал в Telegram-канале.

Железняк сообщил результаты голосования за законопроект 11090, из-за которого в следующем году вырастет цена на сигареты. Голосов "за" было 237, говорится в заметке политика. Также указано, что цена на табачные изделия привязана к курсу евро. По предположениям нардепа, в 2025 году пачка сигарет подорожает на минимум "плюс" 40 грн. Возможен и больший рост, если будет расти курс евро, уточнил он. Также добавил, что цены в Украине постепенно будут приближать к ценам Европейского Союза.

Одно предложение авторов законопроекта о росте акциза не нашло поддержки в зале Верховной Рады, говорится в заметке Железняка. В частности, не будет по-годичного "выравнивания" акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭНы).

Цены на сигареты — Железняк о законопроекте 11090 Фото: Скриншот

Нардеп опубликовал таблицу, по которой видно темпы роста акцизов с 2025 по 2028 гг. Наибольший рост — в 2025 году для сигарет, и составляет 35,4%, или 78 евро за тысячу. Следующие годы рост несколько замедлится: в 2026 и 2027 гг. процент будет меньше в два раза от предыдущего, видно из инфографики Железняка.

Цены на сигареты — Железянк о росте цен и акцизов Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Цены на сигареты — детали

На странице законопроекта 11090 на портале Рады можно увидеть, что его в марте 2024 года инициировал премьер-министр Денис Шмыгаль. В обосновании указывается, что принятие изменений в Налоговый кодекс относительно акцизов — требование Европейского Союза. Есть ссылка на Директиву Совета 2011/64/ЕС от 21.06.2011, обязательную для выполнения всеми членами Евросоюза (с определенными особенностями, например, для Венгрии или Франции). В п. 10(2) указано, что акциз должен быть на уровне 60% от средневзвешенной цены на сигареты, но не менее 90 евро за тысячу.

Цены на сигареты — требования Директивы Совета ЕС Фото: Скриншот

Отметим, 27 ноября Фокус писал об ориентировочных ценах на сигареты после принятия закона о росте акцизов на табачные изделия. Согласно ориентировочным подсчетам, в 2025 году пачка будет стоить 127,4 грн, а в 2028 — 173,6 грн. Подсчеты чиновников показали, что рост акциза уже в 2025 году принесет госбюджету 27,1 млрд грн.

Напоминаем, 29 ноября народный депутат Нина Южанина рассказала о влиянии роста военного сбора на зарплаты украинцев. 3 декабря сервисный центр МВД напомнил владельцам авто, что изменение сбора также повлияет на выплаты при продаже транспортных средств.