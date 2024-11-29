"Ошибка напечатавшего": Гетманцев рассказал, когда начнет действовать закон о повышении налогов

Парламентарий отметил, что принятые изменения в Налоговый кодекс начнут действовать уже со следующего месяца.

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс для финансирования Сил обороны и обеспечения финансовой стабильности" относительно повышения налогов вступит в силу 1 декабря 2024 года. Об этом сообщил народный депутат Украины от политической партии "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Нардеп отметил, что закон будет опубликован 30 ноября.

"Здравый смысл победил. Будем считать это "ошибкой напечатавшего", — добавил Даниил Гетманцев.

Напомним, накануне он утверждал, что закон опубликовали в газете "Голос Украины" 28 ноября, поэтому он вступает в силу со следующего дня, то есть 29 ноября. По словам Даниила Гетманцева, это означает, что военный сбор за последние 2 дня ноября предприятия должны перечислить по новой ставке. При этом в Министерстве финансов отмечали, что изменения вступят в силу с 1 декабря.

Напомним, что основным в законе является увеличение военного сбора со всех доходов украинцев с 1,5% до 5% в этом и 2025 году. Благодаря повышению налогов доходы бюджета увеличатся на 141 млрд гривен. Это нововведение, по мнению экспертов, является одним из ключевых требований кредиторов и является важным для наполнения средствами всех расходных статей для обороны.