"Помилка друкаря": Гетманцев розповів, коли почне діяти закон про підвищення податків

Парламентар зазначив, що ухвалені зміни до Податкового кодексу почнуть діяти уже з наступного місяця.

Підписаний президентом України Володимиром Зеленським закон "Про внесення змін до Податкового кодексу для фінансування Сил оборони та забезпечення фінансової стабільності" щодо про підвищення податків набуде чинності 1 грудня 2024 року. Про це повідомив народний депутат України від політичної партії "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Нардеп зазначив, що закон буде опублікований 30 листопада.

"Здоровий глузд переміг. Будемо вважати це "помилкою друкаря", — додав Данило Гетьманцев.

Нагадаємо, напередодні він стверджував, що закон опублікували в газеті "Голос України" 28 листопада, тому він набуває чинності з наступного дня, тобто 29 листопада. За словами Данила Гетьманцева, це означає, що військовий збір за останні 2 дні листопада підприємства повинні перерахувати за новою ставкою. При цьому у Міністерстві фінансів зазначали, що зміни набудуть чинності з 1 грудня.

Нагадаємо, що основним в законі є збільшення військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5% цього та 2025 року. Завдяки підвищенню податків доходи бюджету збільшаться на 141 млрд гривень. Це нововведення, на думку експертів, є однією з ключових вимог кредиторів і є важливим для наповнення коштами всіх видаткових статей для оборони.