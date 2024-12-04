Рада підняла акциз на тютюнові вироби: на скільки подорожчає пачка сигарет
В Україні протягом чотирьох найближчих років, з 2025 по 2028, підійматимуть акциз на тютюнові вироби, оскільки це вимога вступу в ЄС. Мета підвищення — досягнути 90 євро за тисячу цигарок.
Верховна Рада підтримала законопроєкт про внесення змін в Податковий кодекс, які піднімуть акциз на тютюнові вироби. У 2025 році буде зростання на третину, а в наступні роки темпи зменшаться. Про деталі голосування у Раді народний депутат Ярослав Железняк написав у Telegram-каналі.
Железняк повідомив результати голосування за законопроєкт 11090, через який у наступному році зросте ціна на сигарети. Голосів "за" було 237, ідеться у дописі політика. Також вказано, що ціна на тютюнові вироби прив'язана до курсу євро. За припущеннями нардепа, у 2025 році пачка цигарок подорожчає на мінімум "плюс" 40 грн. Можливе й більше зростання, якщо зростатиме курс євро, уточнив він. Також додав, що ціни в Україні поступово наближатимуть до цін Європейського Союзу.
Одна пропозиція авторів законопроєкту про зростання акцизу не знайшла підтримки в залі Верховної Ради, ідеться у дописі Железняка. Зокрема, не буде "вирівнювання" зростання акцизу на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи).
Нардеп опублікував таблицю, по якій видно темпи зростання акцизів з 2025 по 2028 рр. Найбільше зростання — у 2025 році для цигарок, і складає 35,4%, або 78 євро за тисячу. Наступні роки зростання дещо вповільниться: у 2026 та 2027 рр. відсоток меншатиме у двічі від попереднього, видно з інфографіки Железняка.
Ціни на сигарети — деталі
На сторінці законопроєкту 11090 на порталі Ради можна побачити, що його у березні 2024 року ініціював прем'єр-міністр Денис Шмигаль. В обґрунтуванні вказується, що прийняття змін до Податкового кодексу щодо акцизів — вимога Європейського Союзу. Є посилання на Директиву Ради 2011/64/ЄС від 21.06.2011, обов'язкову для виконання усіма членами Євросоюзу (з певними особливостями, наприклад, для Угорщини чи Франції). У п. 10(2) вказано, що акциз повинен бути на рівні 60% від середньозваженої ціни на сигарети, але не менш як 90 євро за тисячу.
Зазначимо, 27 листопада Фокус писав про орієнтовні ціни на сигарети після прийняття закону про зростання акцизів на тютюнові вироби. Згідно з орієнтовними підрахунками, у 2025 році пачка коштуватиме 127,4 грн, а у 2028 — 173,6 грн. Підрахунки урядовців показали, що зростання акцизу вже у 2025 році принесе держбюджету 27,1 млрд грн.
Нагадуємо, 29 листопада народна депутатка Ніна Южаніна розповіла про вплив зростання військового збору на зарплати українців. 3 грудня сервісний центр МВС нагадав власникам авто, що зміна збору також вплине на виплати при продажу транспортних засобів.