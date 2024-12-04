Рада підняла акциз на тютюнові вироби: на скільки подорожчає пачка сигарет

В Україні протягом чотирьох найближчих років, з 2025 по 2028, підійматимуть акциз на тютюнові вироби, оскільки це вимога вступу в ЄС. Мета підвищення — досягнути 90 євро за тисячу цигарок.

Верховна Рада підтримала законопроєкт про внесення змін в Податковий кодекс, які піднімуть акциз на тютюнові вироби. У 2025 році буде зростання на третину, а в наступні роки темпи зменшаться. Про деталі голосування у Раді народний депутат Ярослав Железняк написав у Telegram-каналі.

Железняк повідомив результати голосування за законопроєкт 11090, через який у наступному році зросте ціна на сигарети. Голосів "за" було 237, ідеться у дописі політика. Також вказано, що ціна на тютюнові вироби прив'язана до курсу євро. За припущеннями нардепа, у 2025 році пачка цигарок подорожчає на мінімум "плюс" 40 грн. Можливе й більше зростання, якщо зростатиме курс євро, уточнив він. Також додав, що ціни в Україні поступово наближатимуть до цін Європейського Союзу.

Одна пропозиція авторів законопроєкту про зростання акцизу не знайшла підтримки в залі Верховної Ради, ідеться у дописі Железняка. Зокрема, не буде "вирівнювання" зростання акцизу на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи).

Ціни на сигарети - Железняк про законопроєкт 11090 Фото: Скриншот

Нардеп опублікував таблицю, по якій видно темпи зростання акцизів з 2025 по 2028 рр. Найбільше зростання — у 2025 році для цигарок, і складає 35,4%, або 78 євро за тисячу. Наступні роки зростання дещо вповільниться: у 2026 та 2027 рр. відсоток меншатиме у двічі від попереднього, видно з інфографіки Железняка.

Ціни на сигарети - Железянк про зростання цін та акцизів Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Ціни на сигарети — деталі

На сторінці законопроєкту 11090 на порталі Ради можна побачити, що його у березні 2024 року ініціював прем'єр-міністр Денис Шмигаль. В обґрунтуванні вказується, що прийняття змін до Податкового кодексу щодо акцизів — вимога Європейського Союзу. Є посилання на Директиву Ради 2011/64/ЄС від 21.06.2011, обов'язкову для виконання усіма членами Євросоюзу (з певними особливостями, наприклад, для Угорщини чи Франції). У п. 10(2) вказано, що акциз повинен бути на рівні 60% від середньозваженої ціни на сигарети, але не менш як 90 євро за тисячу.

Ціни на сигарети - вимоги Директиви Ради ЄС Фото: Скриншот

Зазначимо, 27 листопада Фокус писав про орієнтовні ціни на сигарети після прийняття закону про зростання акцизів на тютюнові вироби. Згідно з орієнтовними підрахунками, у 2025 році пачка коштуватиме 127,4 грн, а у 2028 — 173,6 грн. Підрахунки урядовців показали, що зростання акцизу вже у 2025 році принесе держбюджету 27,1 млрд грн.

Нагадуємо, 29 листопада народна депутатка Ніна Южаніна розповіла про вплив зростання військового збору на зарплати українців. 3 грудня сервісний центр МВС нагадав власникам авто, що зміна збору також вплине на виплати при продажу транспортних засобів.