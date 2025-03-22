Пачка сигарет подорожчає на 40 гривень: Зеленський підписав закон, — нардеп

На сайті Ради не вказано, що президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт. Однак, як стверджує Ярослав Железняк, цей факт підтверджено джерелами з міжнародних фінансових інститутів та уряду.

Related video

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11090 про підвищення акцизів, ухвалений Верховною Радою в грудні 2024 року. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Хоча офіційного підтвердження візування документа немає, факт підписання підтверджено джерелами з міжнародних фінансових інститутів та уряду, зазначає Железняк.

За його словами, що закон про перегляд ставок акцизного податку на тютюнові вироби мав набути чинності з 1 січня 2025 року, і зараз незрозуміло, коли почнуть діяти нові правила.

Ціни на тютюнову продукцію, зазначає депутат, мають зрости більш ніж на 40 грн за пачку.

Станом на жовтень 2024 року середні ціни на сигарети в Україні становили:

Українські сигарети з фільтром — 89,52 грн.

Сигарети середнього класу — 96,16 грн.

Сигарети преміум-класу — 113,7 грн.

Ставка акцизу на сигарети, сигарили та вироби для електронного нагрівання (ТВЕН) в Україні становить близько 59 євро за 1000 штук. У країнах ЄС цей показник перевищує 90 євро, у деяких державах досягаючи 177 євро за 1000 штук.

Нагадаємо, наприкінці листопада Фокус писав про орієнтовні ціни на сигарети після ухвалення закону про зростання акцизів на тютюнові вироби. Згідно з приблизними підрахунками, у 2025 році пачка цигарок коштуватиме 127,4 грн, а у 2028 році — вже 173,6 грн. Цього року зростання акцизу, як запевняють чиновники, додатково принесе державному бюджету 27,1 млрд грн.

Заступник гендиректора з корпоративних зв'язків "Філіп Морріс Україна" Михайло Поляков запевнив, що підвищення буде поступовим. Ціна на сигарети змінюватиметься раз або два на місяць до того, як виробники повністю не "перекладуть" збільшення акцизу на споживача.