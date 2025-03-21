"Темпы недостаточны": в Раде спрогнозировали, когда экономика Украины выйдет на довоенный уровень

Еще в 2022 году нардеп Даниил Гетманцев с коллегами выяснил, что восстановление Украины после войны обойдется в около 750 млрд долларов.

Related video

При нынешних темпах восстановления экономика Украины сможет вернуться на довоенный уровень в 2034 году. Сегодня тенденции дают основания предполагать, что реальный украинский валовой внутренний продукт (ВВП) по итогам 2025 года все еще будет на 20% меньше по сравнению с тем, каким он был до полномасштабного вторжения РФ (без учета временно оккупированных территорий и частей областей, где ведутся или велись боевые действия). Такую информацию народный депутат Украины от политической партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев опубликовал в своем Telegram-канале.

Даниил Гетманцев сообщает о замедлении темпов роста ВВП Украины Фото: Скриншот

Гетманцев приводит оценки Министерства экономики Украины, по которым рост реального ВВП в Украине в феврале 2025 года составил 0,7%, а за январь-февраль — 1,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По словам нардепа, замедление украинской экономики происходит со второго квартала 2024 года. Он объясняет это более высокой базой сравнения для восстановления и истощением из-за полномасштабной войны РФ против Украины, а с начала 2025 года к этим факторам добавилось ослабление экспорта. За январь и февраль этого года экспорт украинских товаров составил 6,3 млрд долларов — это на 7,4% меньше аналогичного периода 2024 года, пишет Гетманцев со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

"Это в свою очередь подавляло восстановление в сфере грузовых перевозок и работе транспортного комплекса. По оценкам профильного министерства, сокращалось также производство животноводческой продукции, на добавленную стоимость в которой давит рост производственных затрат", — объясняет депутат.

Гетманцев добавляет, что в Минэкономики прогнозируют рост реального ВВП Украины в этом году на уровне 2,7%. В 2024 году ожидали роста в 3,6%, в 2023 — в 5,3%, а в первый год полномасштабной войны украинский ВВП упал на 28,8%.

"Очевидно, что нынешние темпы восстановления недостаточны. При нынешних темпах экономического роста мы достигнем довоенного уровня ВВП в реальном измерении в 2034 году", — говорит председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Он отмечает, что больше всего развитие экономики сдерживают риски безопасности, поэтому отмечает, что Украина во время мирных переговоров должна получить надежные безопасности и экономические гарантии.

"Еще в 2022 году, готовясь к презентации Национального плана восстановления мы с коллегами вышли на цифру в 750 млрд долларов, которые необходимы Украине для ликвидации последствий войны. Но сейчас речь не только о будущей прямой бюджетной поддержке, грантах, инвестициях и кредитах. В бурные времена торговых войн нам нужны гарантии доступа к рынкам капиталов, товаров и услуг", — говорит Гетманцев.

По его словам, возможность обсудить с партнерами экономические гарантии и договоренности у украинской власти будет во время международной Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в этом году в Риме.

По словам Гетманцева, Украина сможет выйти на довоенный уровень экономики в 2034 году Фото: Скриншот

Напомним, 20 марта СМИ писали, что ЕС отказался конфисковывать замороженные активы РФ. Журналисты узнали, что Украина не сможет получить российские 200 млрд евро, потому что это противоречит законодательству Европейского Союза.

Также СМИ 20 марта сообщали со ссылкой на неназванные источники в ЕС, что Европейская комиссия намерена существенно сократить импорт украинского сахара и зерновых.