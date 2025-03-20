"Карта для переговоров": ЕС отказался конфисковывать замороженные активы РФ

Украина не получит замороженные деньги РФ, поскольку это противоречит законам Европейского Союза, узнали журналисты. 200 млрд евро отдадут россиянам после завершения войны.

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Представители стран-членов Европейского Союза приняли, вероятно, окончательное решение о конфискации российских активов в пользу Украины, которая страдает от войны. Европейские политики отказались отбирать у россиян деньги, говоря, что это "карта" для будущих переговоров. О деталях решения рассказало издание Deutsche Welle.

Издание сообщило, что из неуказанного источника получило документ с итогами 20 европейского саммита. В проекте говорится, что российские активы конфисковывать не будут. Состоялось голосование и документ приняли без изменений, написали журналисты. В тексте указано, что ЕС готов разморозить средства, но для того, чтобы отдать их РФ, а не Украине. Для этого должно выполниться два условия: завершиться война и чтобы россияне компенсировали все потери украинцев, говорится в статье DW.

"Российские активы должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный этой войной", — привели журналисты фрагмент решения 20 саммита.

Российские активы — дебаты ЕС

Deutsche Welle также отметило, что против конфискации выступили несколько стран ЕС: о каких именно странах идет речь, не указано. Чтобы обосновать свою позицию, они привели ряд аргументов:

в законодательстве ЕС не предусмотрена возможность конфискации денег страны-агрессора;

отбор денег у РФ станет прецедентом. Это не понравится людям, которые хотели бы хранить средства в банках ЕС, но не сделают этого, потому что побоятся;

Украине можно помогать процентами от активов РФ;

замороженные активы Кремля могут стать "картой" для давления на РФ, чтобы принудить к завершению войны.

Журналисты также напомнили о дебатах в Европейском парламенте по замороженным российским активам. Дебаты состоялись во время заседания 12 марта. Некоторые из присутствующих говорили, что было бы справедливо отдать украинцам 200 млрд евро. Другие возражали и возмущались, что таким образом скоро будут отбирать деньги просто за то, что являешься россиянином.

Российские активы — дебаты Европейского парламента 12 марта Фото: Скриншот

Отметим, в марте 2024 года министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков дал интервью медиа и прокомментировал возможность конфискации российских активов. Украинский чиновник заверил, что это, скорее всего, произойдет в 2025 году. Между тем в феврале 2025 года по этому вопросу высказался президент Франции Эмманюэль Макрон. После общения с президентом США Дональдом Трампом он заявил, что конфискация денег, которые Кремль держит в депозитарии Euroclear, противоречит законам ЕС.

Напоминаем, издание Bloomberg рассказало, как Украина планировала потратить российские активы и как к этому причастна оружейные заводы США.