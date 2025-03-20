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Экономика Российско-украинская война

"Карта для переговоров": ЕС отказался конфисковывать замороженные активы РФ

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Фото: Анна Кудрик (коллаж) | Украина не получит российских активов, замороженных ЕС (иллюстративное фото)

Украина не получит замороженные деньги РФ, поскольку это противоречит законам Европейского Союза, узнали журналисты. 200 млрд евро отдадут россиянам после завершения войны.

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Представители стран-членов Европейского Союза приняли, вероятно, окончательное решение о конфискации российских активов в пользу Украины, которая страдает от войны. Европейские политики отказались отбирать у россиян деньги, говоря, что это "карта" для будущих переговоров. О деталях решения рассказало издание Deutsche Welle.

Издание сообщило, что из неуказанного источника получило документ с итогами 20 европейского саммита. В проекте говорится, что российские активы конфисковывать не будут. Состоялось голосование и документ приняли без изменений, написали журналисты. В тексте указано, что ЕС готов разморозить средства, но для того, чтобы отдать их РФ, а не Украине. Для этого должно выполниться два условия: завершиться война и чтобы россияне компенсировали все потери украинцев, говорится в статье DW.

"Российские активы должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный этой войной", — привели журналисты фрагмент решения 20 саммита.

Российские активы — дебаты ЕС

Deutsche Welle также отметило, что против конфискации выступили несколько стран ЕС: о каких именно странах идет речь, не указано. Чтобы обосновать свою позицию, они привели ряд аргументов:

  • в законодательстве ЕС не предусмотрена возможность конфискации денег страны-агрессора;
  • отбор денег у РФ станет прецедентом. Это не понравится людям, которые хотели бы хранить средства в банках ЕС, но не сделают этого, потому что побоятся;
  • Украине можно помогать процентами от активов РФ;
  • замороженные активы Кремля могут стать "картой" для давления на РФ, чтобы принудить к завершению войны.

Журналисты также напомнили о дебатах в Европейском парламенте по замороженным российским активам. Дебаты состоялись во время заседания 12 марта. Некоторые из присутствующих говорили, что было бы справедливо отдать украинцам 200 млрд евро. Другие возражали и возмущались, что таким образом скоро будут отбирать деньги просто за то, что являешься россиянином.

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Российские активы — дебаты Европейского парламента 12 марта
Фото: Скриншот

Отметим, в марте 2024 года министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков дал интервью медиа и прокомментировал возможность конфискации российских активов. Украинский чиновник заверил, что это, скорее всего, произойдет в 2025 году. Между тем в феврале 2025 года по этому вопросу высказался президент Франции Эмманюэль Макрон. После общения с президентом США Дональдом Трампом он заявил, что конфискация денег, которые Кремль держит в депозитарии Euroclear, противоречит законам ЕС.

Напоминаем, издание Bloomberg рассказало, как Украина планировала потратить российские активы и как к этому причастна оружейные заводы США.