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Економіка Російсько-українська війна

"Карта для переговорів": ЄС відмовився конфісковувати заморожені активи РФ

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Фото: Анна Кудрик (колаж) | Україна не отримає російських активів, заморожених ЄС (ілюстративне фото)

Україна не отримає заморожені гроші РФ, оскільки це суперечить законам Європейського Союзу, дізнались журналісти. 200 млрд євро віддадуть росіянам після завершення війни.

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Представники країн-членів Європейського Союзу прийняли, ймовірно, остаточне рішення щодо конфіскації російських активів на користь України, яка потерпає від війни. Європейські політики відмовились відбирати у росіян гроші, говорячи, що це "карта" для майбутніх перемовин. Про деталі рішення розповіло видання Deutsche Welle.

Видання повідомило, що з невказаного джерела отримало документ з підсумками 20 європейського саміту. У проєкті говориться, що російські активи конфісковувати не будуть. Відбулось голосування і документ прийняли без змін, написали журналісти. У тексті вказано, що ЄС готовий розморозити кошти, але для того, щоб віддати їх РФ, а не Україні. Для цього повинно виконатись дві умови: завершитись війна і щоб росіяни компенсували усі втрати українців, ідеться у статті DW.

"Російські активи повинні залишатися знерухомленими доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України і не компенсує їй збитки, завдані цією війною", — навели журналісти фрагмент рішення 20 саміту.

Російські активи — дебати ЄС

Deutsche Welle також зауважило, що проти конфіскації виступили кілька країн ЄС: про які саме країни ідеться, не вказано. Щоб обґрунтувати свою позицію, вони навели низку аргументів:

  • у законодавстві ЄС не передбачена можливість конфіскації грошей країни-агресора;
  • відбирання грошей у РФ стане прецедентом. Це не сподобається людям, які хотіли б зберігати кошти у банках ЄС, але не зроблять цього, бо побояться;
  • Україні можна допомагати відсотками з активів РФ;
  • заморожені активи Кремля можуть стати "картою" для тиску на РФ, щоб примусити до завершення війни.

Журналісти також нагадали про дебати у Європейському парламенті щодо заморожених російських активів. Дебати відбулись під час засідання 12 березня. Дехто з присутніх говорив, що було б справедливо віддати українцям 200 млрд євро. Інші заперечували і обурювались, що таким чином скоро будуть відбирати гроші просто за те, що являєшся росіянином.

Російські активи, Європейський парламент, заморожені активи РФ, 12 березня Fullscreen
Російські активи - дебати Європейського парламенту 12 березня
Фото: Скриншот

Зазначимо, у березні 2024 міністр із розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков дав інтерв'ю медіа та прокоментував можливість конфіскації російських активів. Український посадовець запевнив, що це, найімовірніше, станеться у 2025 році. Тим часом у лютому 2025 року щодо цього питання висловився президент Франції Емманюель Макрон. Після спілкування з президентом США Дональдом Трампом він заявив, що конфіскація грошей, які Кремль тримає у депозитарії Euroclear, суперечить законам ЄС.

Нагадуємо, видання Bloomberg розповіло, як Україна планувала витратити російські активи і як до цього причетна збройні заводи США.