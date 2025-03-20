"Карта для переговорів": ЄС відмовився конфісковувати заморожені активи РФ

Україна не отримає заморожені гроші РФ, оскільки це суперечить законам Європейського Союзу, дізнались журналісти. 200 млрд євро віддадуть росіянам після завершення війни.

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Представники країн-членів Європейського Союзу прийняли, ймовірно, остаточне рішення щодо конфіскації російських активів на користь України, яка потерпає від війни. Європейські політики відмовились відбирати у росіян гроші, говорячи, що це "карта" для майбутніх перемовин. Про деталі рішення розповіло видання Deutsche Welle.

Видання повідомило, що з невказаного джерела отримало документ з підсумками 20 європейського саміту. У проєкті говориться, що російські активи конфісковувати не будуть. Відбулось голосування і документ прийняли без змін, написали журналісти. У тексті вказано, що ЄС готовий розморозити кошти, але для того, щоб віддати їх РФ, а не Україні. Для цього повинно виконатись дві умови: завершитись війна і щоб росіяни компенсували усі втрати українців, ідеться у статті DW.

"Російські активи повинні залишатися знерухомленими доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України і не компенсує їй збитки, завдані цією війною", — навели журналісти фрагмент рішення 20 саміту.

Російські активи — дебати ЄС

Deutsche Welle також зауважило, що проти конфіскації виступили кілька країн ЄС: про які саме країни ідеться, не вказано. Щоб обґрунтувати свою позицію, вони навели низку аргументів:

у законодавстві ЄС не передбачена можливість конфіскації грошей країни-агресора;

відбирання грошей у РФ стане прецедентом. Це не сподобається людям, які хотіли б зберігати кошти у банках ЄС, але не зроблять цього, бо побояться;

Україні можна допомагати відсотками з активів РФ;

заморожені активи Кремля можуть стати "картою" для тиску на РФ, щоб примусити до завершення війни.

Журналісти також нагадали про дебати у Європейському парламенті щодо заморожених російських активів. Дебати відбулись під час засідання 12 березня. Дехто з присутніх говорив, що було б справедливо віддати українцям 200 млрд євро. Інші заперечували і обурювались, що таким чином скоро будуть відбирати гроші просто за те, що являєшся росіянином.

Російські активи - дебати Європейського парламенту 12 березня Фото: Скриншот

Зазначимо, у березні 2024 міністр із розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков дав інтерв'ю медіа та прокоментував можливість конфіскації російських активів. Український посадовець запевнив, що це, найімовірніше, станеться у 2025 році. Тим часом у лютому 2025 року щодо цього питання висловився президент Франції Емманюель Макрон. Після спілкування з президентом США Дональдом Трампом він заявив, що конфіскація грошей, які Кремль тримає у депозитарії Euroclear, суперечить законам ЄС.

Нагадуємо, видання Bloomberg розповіло, як Україна планувала витратити російські активи і як до цього причетна збройні заводи США.