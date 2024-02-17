Впервые в истории: Украине через Эстонию передадут полмиллиона замороженных активов РФ

В американском Минюсте отметили, что соответствующие средства были конфискованы по делу о сети незаконных закупок высокоточных станков для военной промышленности Российской Федерации.

Related video

Соединенные Штаты впервые в истории передадут Эстонии конфискованные российские активы, которые будут направлены на поддержку Украины. Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.

На Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля заместитель генерального прокурора США Лиза Монако и генеральный секретарь Эстонии Тинис Саар сообщили о перераспределении 500 тысяч долларов, полученных в результате конфискации российских активов.

В Минюсте США отметили, что соответствующие средства были конфискованы по делу о сети незаконных закупок высокоточных станков для военной промышленности Российской Федерации.

"Эта передача является первой в своем роде передачей США иностранному союзнику с явной целью оказания помощи Украине", — говорится в сообщении.

В американском министерстве добавляют, что Эстония использует средства на проект, направленный на ускорение оценки ущерба и критически важный ремонт украинской системы распределения и передачи электроэнергии, которая неоднократно становилась мишенью ракетных атак российских оккупантов.

"Сегодняшнее заявление демонстрирует непоколебимую решимость Соединенных Штатов и наших эстонских партнеров перекрыть президенту Путину доступ к западным технологиям, на которые он полагается для ведения незаконной войны против Украины", — сказала Лиза Монако.

Напомним, в октябре 2023 года ЕС и США подтвердили свои намерения передать Украине доходы от замороженных активов России.

В январе президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров ускорить разработку правовой основы для использования 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в поддержку Украины.