"Темпи недостатні": в Раді спрогнозували, коли економіка України вийде на довоєнний рівень

Ще у 2022 році нардеп Данило Гетманцев із колегами з'ясував, що відновлення України після війни обійдеться у близько 750 млрд доларів.

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За нинішніх темпів відновлення економіка України зможе повернутися на довоєнний рівень у 2034 році. Сьогодні тенденції дають підстави передбачати, що реальний український валовий внутрішній продукт (ВВП) за підсумками 2025 року все ще буде на 20% меншим порівняно з тим, яким він був до повномасштабного вторгнення РФ (без урахування тимчасово окупованих територій і частин областей, де ведуться чи велися бойові дії). Таку інформацію народний депутат України від політичної партії "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев опублікував у своєму Telegram-каналі.

Данило Гетманцев повідомляє про сповільнення темпів зростання ВВП України Фото: Скриншот

Гетманцев наводить оцінки Міністерства економіки України, за якими зростання реального ВВП в Україні в лютому 2025 року склало 0,7%, а за січень-лютий — 1,1% порівняно з тим самим періодом минулого року.

За словами нардепа, сповільнення української економіки відбувається з другого кварталу 2024 року. Він пояснює це вищою базою порівняння для відновлення та виснаженням через повномасштабну війну РФ проти України, а з початку 2025 року до цих чинників додалося послаблення експорту. За січень і лютий цьогоріч експорт українських товарів склав 6,3 млрд доларів — це на 7,4% менше за аналогічний період 2024 року, пише Гетманцев із посиланням на дані Державної митної служби.

"Це своєю чергою пригнічувало відновлення у сфері вантажних перевезень та роботі транспортного комплексу. За оцінками профільного міністерства, скорочувалось також виробництво тваринницької продукції, на додану вартість в якій тисне зростання виробничих витрат", — пояснює депутат.

Гетманцев додає, що в Мінекономіки прогнозують зростання реального ВВП України цього року на рівні 2,7%. У 2024 році очікували зростання у 3,6%, у 2023 — у 5,3%, а у перший рік повномасштабної війни український ВВП упав на 28,8%.

"Очевидно, що нинішні темпи відновлення є недостатніми. За цьогорічних темпів економічного зростання ми досягнемо довоєнного рівня ВВП у реальному вимірі у 2034 році", — каже голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Він зазначає, що найбільше розвиток економіки стримують безпекові ризики, тому наголошує на тому, що Україна під час мирних переговорів має отримати надійні безпекові та економічні гарантії.

"Ще у 2022 році, готуючись до презентації Національного плану відновлення ми з колегами вийшли на цифру у 750 млрд доларів, що необхідні Україні для ліквідації наслідків війни. Але зараз мова не тільки про майбутню пряму бюджетну підтримку, гранти, інвестиції та кредити. У буремні часи торгівельних війн нам потрібні гарантії доступу до ринків капіталів, товарів та послуг", — говорить Гетманцев.

За його словами, нагода обговорити з партнерами економічні гарантії та домовленості в української влади буде під час міжнародної Конференції з відновлення України, що відбудеться цього року в Римі.

За словами Гетманцева, Україна зможе вийти на довоєнний рівень економіки у 2034 році Фото: Скриншот

Нагадаємо, 20 березня ЗМІ писали, що ЄС відмовився конфісковувати заморожені активи РФ. Журналісти дізналися, що Україна не зможе отримати російські 200 млрд євро, бо це суперечить законодавству Європейського Союзу.

Також ЗМІ 20 березня повідомляли з посиланням на неназвані джерела в ЄС, що Європейська комісія має намір суттєво скоротити імпорт українського цукру та зернових.