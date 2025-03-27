ГРС: Постановление правительства об ограничении наценок на лекарства не было согласовано согласно требованиям

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Кабинет министров Украины 14 февраля принял постановление №168 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно стабилизации цен на лекарственные средства", которое регулирует деятельность фармацевтического рынка в Украине. Однако, этот документ не проходил согласование с Государственной регуляторной службой, как это предусмотрено законодательством. Об этом говорится в ответе ГРС на запрос УНН, рассказывает издание.

Детали

В Государственной регуляторной службе отметили, что, в соответствии с требованиями ст. 1 Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности", постановление КМУ № 168 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно стабилизации цен на лекарственные средства" содержит нормы регуляторного характера.

"При этом, на стадии разработки, проект вышеупомянутого постановления № 168 не предоставлялся на согласование или рассмотрение в ГРС. В связи с чем ГРС не принимала каких-либо решений по проекту постановления", — отметили в ГРС.

В то же время в службе отметили, что действие закона о регуляторной политике распространяется на все проекты регуляторных актов, пишут журналисты.

Таким образом можно сделать вывод, что правительственное постановление было принято в нарушение норм действующего законодательства, резюмирует издание.

УНН напоминает, что постановление Кабинета министров Украины №168 от 14 февраля 2025 года предусматривает новые правила регулирования фармацевтического рынка. В частности, было введено ограничение наценок на снабженческо-сбытовые и розничные надбавки для всех лекарственных средств, а не только для отдельных категорий, как это есть сейчас. Кроме того, постановлением запрещено ритейлу заключать маркетинговые соглашения с фармпроизводителями, которые давали возможность аптекам делать скидки для пациентов, внедрять социальные проекты и проводить обучение фармацевтов.

Целью постановления было снижение цен на лекарственные средства и повышение их доступности для населения. В то же время пациентские организации предостерегали, что чрезмерное регулирование может привести к дефициту лекарств, закрытию аптек в малых городах и поселках, а также прекращению работы социальных программ поддержки пациентов.