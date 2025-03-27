ДРС: Постанова уряду про обмеження націнок на ліки не була погоджена згідно з вимогами

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Кабінет міністрів України 14 лютого ухвалив постанову №168 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо стабілізації цін на лікарські засоби", яка регулює діяльність фармацевтичного ринку в Україні. Однак, цей документ не проходив погодження з Державною регуляторною службою, як це передбачено законодавством. Про це йдеться у відповіді ДРС на запит УНН, розповідає видання.

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У Державній регуляторній службі зазначили, що, відповідно до вимог ст. 1 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", постанова КМУ № 168 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо стабілізації цін на лікарські засоби" містить норми регуляторного характеру.

"При цьому, на стадії розробки, проєкт вищезазначеної постанови № 168 не надавався на погодження чи розгляд до ДРС. У зв’язку з чим ДРС не приймала будь-яких рішень щодо проєкту постанови", — зазначили у ДРС.

Водночас у службі наголосили, що дія закону про регуляторну політику поширюється на всі проєкти регуляторних актів, пишуть журналісти.

Таким чином можна зробити висновок, що урядова постанова була ухвалена в порушення норм чинного законодавства, резюмує видання.

УНН нагадує, що постанова Кабінету міністрів України №168 від 14 лютого 2025 року передбачає нові правила регулювання фармацевтичного ринку. Зокрема, було запроваджено обмеження націнок на постачальницько-збутові та роздрібні надбавки для всіх лікарських засобів, а не лише для окремих категорій, як це є зараз. Окрім того, постановою заборонено ритейлу укладати маркетингові угоди з фармвиробниками, які давали можливість аптекам робити знижки для пацієнтів, впроваджувати соціальні проєкти і проводити навчання фармацевтів.

Метою постанови було зниження цін на лікарські засоби та підвищення їхньої доступності для населення. Водночас пацієнтські організації застерігали, що надмірне регулювання може призвести до дефіциту ліків, закриття аптек у малих містах і селищах, а також припинення роботи соціальних програм підтримки пацієнтів.