"Ябко" і Yabluka викрили на несплаті податків: як працює контрабанда iPhone в Україні

Дві великі мережі спіймали на торгівлі технікою без необхідних документів та фіскальних чеків. Перевірки податківців дивом збільшили офіційний виторг магазинів у 10 разів. Стало відомо, хто є власниками цих брендів.

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Мережі "Ябко" і Yabluka викрили у "дробленні бізнесу", яке призвело до ухилення від сплати податків на понад 286 мільйонів гривень. Деталі схеми 25 березня опублікував голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

Мережі "Ябко" і Yabluka звинувачують у несплаті податків

Дві торгові мережі, які продають техніку Apple мають понад 160 магазинів по країні. Перевірки виявили, що вони торгували, не видаючи фіскальні чеки, а також не вели облік товарів і не мали документів про походження товару.

Лише за вихідні зафіксували 22 випадки видачі нефіскальних чеків з майже 150 контрольних закупівель. Кравченко уточнив, що фактично йдеться про підроблені документи, які лише імітували чеки. Окрім того, постійна присутність податківців в рази збільшила офіційний виторг у магазинах.

Фото магазину "Ябко" Фото: "Ябко"

В результаті 400 перевірок платників податки оштрафували на понад 85 мільйонів гривень. Також ДПС передали дані про штучний поділ продажів. Тобто підприємці залучали до 300 пов’язаних ФОПів на спрощеній системі, вдалося ідентифікувати 170 таких осіб. Загальний обсяг доходів сягає 1,72 мільярда гривень.

"Завдяки нашим перевіркам наразі ці мережі припинили діяльність через платників єдиного податку та працюють у формі товариств з обмеженою відповідальністю, що перебувають на загальній системі оподаткування та є платниками ПДВ. Їхні виторги зросли у понад 10 разів", — повідомив Кравченко.

Фото магазину Yabluka Фото: Yabluka

Він порадив споживачам звертати увагу на оригінальність упаковок, наявність гарантії та чеки під час покупки техніки.

Керівник ДПС не уточнював назв мереж, яких викрили на несплаті податків. Однак в "Економічній правді" повідомили, що йдеться про "Ябко" та Yabluka.

Мережі "Ябко" і Yabluka: хто власники

У виданні dev.ua повідомили, що на "Ябко" звернули увагу ще кілька років тому. У Львові ще у 2021 році проводились обшуки, за результатами яких вилучили сотні смартфонів й іншу техніку вартістю у приблизно 14 мільйонів гривень. Повідомлялось, що підприємці з 2019 року закуповували продукцію Apple в Польщі, за допомогою хабарів на митниці завозили її невеликими партіями в Україну й продавали через інтернет або фізично за готівку.

На початку вересня 2024 року у магазинах "Ябко" також проводили обшуки працівники Бюро економічної безпеки, а CEO Comfy звинувачував цю мережу, Yabluka й "Техно Їжак" у продажі неліцензійних iPhone. У жовтні про серію перевірок інформував нардеп Ярослав Железняк.

"Половина українських магазинів, що продають техніку Apple, не видає фіскальних чеків, а також не має суб'єкта господарювання (не вказує, хто є фактичним продавцем товару). Водночас увесь товар, як і раніше, — контрабандний", — пояснили у ЗМІ.

Журналісти з’ясували, що відповідно до реєстру інтелектуальної власності ТМ "Ябко" володіє Микола Кахнич. Він — підприємець з Миколаєва (Львівщина), має бізнес у сфері нерухомості. "Ябко" зареєстроване як бренд ремонту техніки, мережа налічує приблизно 95 магазинів.

Інформація з реєстрів Фото: dev.ua Інформація з реєстрів Фото: dev.ua

"Цікаво, що, найімовірніше, Кахнич передав право власності на бренд ТОВ "Інтелектуальна власність". Ним володіє адвокатка Уляна Кропивницька. Вона вказана як власниця бренду, а Кахнич — як заявник", — зауважили у виданні.

Кахнич має ще кілька ТМ, пов’язаних із гаджетами, в тому числі навіть лого Apple — надкушене яблуко. Якщо вірити реєстрам, він займається нерухомістю й має консультативний бізнес із питань інформатизації.

Інформація з реєстрів Фото: dev.ua

Мережа YABLUKA має іншого власника, а під її ТМ також працює бренд YABLOKI. Власник — запорізький депутат і бізнесмен Артур Гатунок, який ще має бізнеси у сферах торгівлі, нерухомості, готельно-ресторанної справи.

Раніше він позиціював себе як засновник і власник мережі магазинів iStudio, яка також торгувала продуктами Apple. У 2022 році вона злилася з YABLOKI, ставши найбільшою монобрендовою мережею в Україні. З сайту компанії відомо, що вона налічує понад 30 магазинів.

Інформація з реєстрів Фото: dev.ua Інформація з реєстрів Фото: dev.ua

Нагадаємо, у Державній регуляторній службі заявили, що постанова Кабміну про стабілізацію цін на лікарські засоби не проходила погодження, як передбачено законом.

І Мінфіні прокоментували інформацію про нібито заплановане підвищення податків для ФОПів. У міністерстві розкрили передумови, які потрібно виконати до збільшення податків.