Рабочие переписки работников смогут просматривать: что изменится в Трудовом кодексе (фото)

Новый проект трудового Кодекса расширяет право работодателя просматривать служебную корреспонденцию работников, однако пока каким образом будет регулироваться процесс невмешательства в частную и личную жизнь работников остается неизвестным.

Related video

Министерство экономики Украины предлагает в проекте нового Трудового кодекса 2025 года разрешить работодателям проверять рабочие переписки работников. Об этом говорится в тексте законопроекта, разработанного министерством.

В документе присутствует статья 31, которая называется "Мониторинг рабочей корреспонденции работника и других данных". Согласно ее тексту, теперь работодатель получает право на просмотр рабочих переписок и документов, которые используют во время выполнения работы.

Статья 31 проекта Трудового кодекса о проверке переписок (фото: скриншот)

В то же время в тексте же самой статьи, что такие действия работодателя являются "крайней формой контроля работодателя" и может применяться только при условии "невозможности применения альтернативных способов контроля за выполнением работником трудовых обязанностей".

"О введении мониторинга работодатель должен проинформировать работника и обосновать объективную необходимость его осуществления", — указано в пункте третьем этой статьи.

Последний пункт статьи указывает, что работодатель не имеет права нарушать право работника на личную и семейную жизнь путем осуществления такого мониторинга.

Напомним, ранее сообщалось, что работников смогут увольнять за нарушение "правил поведения". Верховная Рада преодолела вето президента Украины и одобрила с учетом его предложений проект закона №7731, который ранее критиковали из-за пункта, который обязывал работников сообщать о "связях" с людьми в оккупации.

Также стало известно, что в Украине появится еще одно основание для увольнения работников. Разглашение коммерческой тайны может стать основанием для увольнения. Ранее работнику грозил за нарушение этого правила только выговор.