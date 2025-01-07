Робочі переписки працівників зможуть переглядати: що зміниться в Трудовому кодексі (фото)

Новий проєкт трудового Кодексу розширює право роботодавця переглядати службову кореспонденцію працівників, однак наразі яким чином буде регулюватися процес невтручання в приватне й особисте життя працівників залишається невідомим.

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Міністерство економіки України пропонує в проєкті нового Трудового кодексу 2025 року дозволити роботодавцям перевіряти робочі листування працівників. Про це йдеться в тексті законопроєкту, розробленого міністерством.

В документі присутня стаття 31, яка має назву "Моніторинг робочої кореспонденції працівника та інших даних". Згідно з її текстом, тепер роботодавець отримує право на перегляд робочих переписок і документів, які використовують під час виконання роботи.

Стаття 31 проєкту Трудового кодексу про перевірку переписок (фото: скріншот)

Водночас у тексті ж самої статті, що такі дії роботодавця є "крайньою формою контролю роботодавця" і може застосовуватися лише за умови "неможливості застосування альтернативних способів контролю за виконанням працівником трудових обов’язків".

"Про запровадження моніторингу роботодавець повинен поінформувати працівника та обґрунтувати об’єктивну необхідність його здійснення", — вказано у пункті третьому цієї статті.

Останній пункт статті вказує, що роботодавець не має права порушувати право працівника на особисте та сімейне життя шляхом здійснення такого моніторингу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працівників зможуть звільняти за порушення "правил поведінки". Верховна Рада подолала вето президента України та схвалила з урахуванням його пропозицій проєкт закону №7731, який раніше критикували через пункт, який зобов’язував працівників повідомляти про "зв’язки" з людьми в окупації.

Також стало відомо, що в Україні з'явиться ще одна підстава для звільнення працівників. Розголошення комерційної таємниці може стати підставою для звільнення. Раніше працівнику загрожувала за порушення цього правила лише догана.